Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, fue la invitada especial en el estreno de 'Noches de fantasía', el programa radial de Karla Tarazona transmitido por Radio Panamericana. Durante la entrevista, López abordó temas personales, entre ellos, su distanciamiento de Ivana Yturbe y Brunella Horna, con quienes compartió una estrecha amistad en el pasado.

La influencer también reveló que su ruptura con Ivana no estuvo relacionada con su expareja ni con controversias externas. "En algún momento tuvimos un malentendido, pero no fue por polémicas con terceros. Después, sucedieron mis problemas y, lastimosamente, cuando te separas, uno escoge un bando. En su caso, su esposo tiene amistad con el padre de mis hijos", comentó Pamela, refiriéndose a la cercanía de Beto da Silva con Christian Cueva.

Pamela López explica su distanciamiento con Ivana Yturbe y Brunella Horna

La empresaria relató momentos significativos que compartió con Yturbe, como el cumpleaños de la hija de Ivana. "Ella me escribió y me dijo: ‘Aunque no seamos amigas, me gustaría que nos acompañes’. Yo hice lo mismo en la primera comunión de mi hija", mencionó. Aunque la relación entre ambas ya no sea la misma, Pamela expresó su admiración por Ivana y destacó que los vínculos entre sus hijos aún los mantienen cercanos: "Yo la quiero muchísimo, la admiro, sé lo buena mamá y persona que es. Como todos, tiene errores, yo también, y espero que más adelante podamos retomar la amistad."

Respecto a Brunella Horna, Pamela mencionó que sus interacciones eran principalmente en contextos de pareja. "Cuando compartíamos, era en parejas: Brunella con su esposo, Ivana con el suyo, y yo con el padre de mis hijos. Ese era nuestro círculo", comentó. Sin embargo, tras su separación de Christian Cueva, sintió que ya no encajaba en el grupo. "Se abrió el grupo. No fue lo que pensaba ni lo que esperaba. A raíz de las cosas que salían, nunca se detuvieron a preguntarme: ‘Oye, Pamela, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes?’. Estaba bastante vulnerable, y fue muy difícil", comentó López.