Pamela López denunció que Christian Cueva no pasa manutención. Foto: Composición LR/difusión

Pamela López denunció que Christian Cueva no pasa manutención. Foto: Composición LR/difusión

Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, decidió romper el silencio y aclarar las críticas que ha recibido de parte de familiares del futbolista, quienes aseguran que ella no permite que él mantenga contacto con sus hijos. A través de una entrevista con Karla Tarazona, López explicó las experiencias que han llevado a su decisión de limitar las visitas de 'Aladino' únicamente a su hogar, dejando en evidencia su preocupación por la seguridad y el bienestar de los pequeños.

Pamela López explica por qué no deja que Christian Cueva vea a sus hijos sin supervisión

Según Pamela López, en las pocas ocasiones en las que Christian Cueva ha decidido pasar tiempo con sus hijos, las experiencias han sido poco agradables. Señaló que el futbolista no muestra interés real en compartir momentos con ellos y que, en lugar de hacerse cargo de sus cuidados, tiende a delegar esta responsabilidad a otras personas de su entorno.

"Él los llevaba con este entorno con el que se maneja un par de horas, se aburría y me los regresaba. Para mí no era nada bonito. Fue una, dos, la tercera o la cuarta ya fue descabellado", comentó Pamela López, dejando entrever su descontento con la actitud de ‘Aladino’ hacia los menores.

En un intento de darle una nueva oportunidad al futbolista, Pamela López aceptó dejar que Cueva se encargara de sus hijos en solitario. Esto, según explicó, fue por recomendación de su abogada, quien le sugirió confiar en el jugador. Sin embargo, la experiencia resultó ser más preocupante de lo esperado.

"Le doy (a los niños), pongo la ubicación en tiempo real a una de las nanas para saber dónde estaba. Me llama y me dice: 'Acabo de ver a tu hijo que está solo en los inflables'. Voy y el papá no estaba. Había dejado a mis hijos con los abuelos; el papá estaba en Arequipa haciendo lo que está haciendo ahora", relató López.