Después de la entrevista de Christian Cueva al programa de Andrea Llosa, al parecer, Pamela López no dudó en pronunciarse, lanzando un potente mensaje en sus redes sociales. ¿Acaso la indirecta era para su expareja por todo lo que reveló?

Christian Cueva compartió detalles sobre su relación con Pamela López, que duró más de 10 años, en una entrevista con Andrea Llosa. Durante la conversación, el futbolista abordó las denuncias de violencia física y psicológica, así como la situación de manutención y el distanciamiento con sus hijos, responsabilizando a López de estos conflictos con argumentos contundentes. Ante estas declaraciones, la animadora se pronunció.

La publicación de Pamela López

La madrugada de este martes 28 de enero, Pamela López publicó un contundente mensaje en sus redes sociales, que había sido la respuesta a la entrevista de Christian Cueva. Al parecer, la joven decidió refugiarse en sus hijos, luego de todos los detalles que brindó el futbolista sobre el fin de su relación.

En sus historias de Instagram, Pamela López dejó en claro que sus hijos son el motor de su vida, por lo que no dudará en luchar contra todos. ¿Acaso el misil era para Christian Cueva?

“Al cine con pijama. Los amo con toda mi alma, mis amores, ustedes son el motor y motivo para seguir luchando contra todo y todos aquellos que pretendieron vernos destruidos a base de mentiras y artimañas. Tenemos al mejor abogado (Dios) y al mejor aliado (tiempo)”, escribió la animadora en su contundente publicación.

Pamela López deja mensaje en redes tras declaraciones de Cueva. Foto: Instagram

¿Pamela López fue infiel?

Por otro lado, Christian Cueva, en su entrevista, deslizó que Pamela López lo habría engañado cuando todavía se encontraban juntos. El futbolista mencionó que su hermano vio en una discoteca a la madre de sus hijos con un exnovio.

“Yo tuve lapsos de separación con la mamá de mis hijos. En su momento, se ha vuelto a reunir con un ex que yo le conozco. No te puedo asegurar porque tendría que tener las pruebas del caso, pero sí, mi hermano la vio con una persona que era un ex de ella en una discoteca en una situación muy comprometedora de estar cerca”, detalló ‘Aladino’.