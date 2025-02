El exfutbolista Juan Manuel Vargas generó revuelo en redes sociales luego de repostear en sus historias de Instagram una imagen que incluía la canción 'Soy mucho para ti', interpretada por su expareja Tilsa Lozano en colaboración con DJ Peligro. Este gesto no pasó desapercibido y fue interpretado como una falta de respeto hacia su esposa, Blanca Rodríguez, con quien ha reconstruido su vida tras la mediática relación extramatrimonial que sostuvo con la exmodelo.

La reacción en redes fue inmediata, con muchos usuarios cuestionando la decisión del exfutbolista de compartir una canción asociada a su pasado sentimental. Aunque algunos especulan que pudo tratarse de un descuido, otros consideran que este tipo de publicaciones pueden afectar la estabilidad de su matrimonio, reavivando viejas controversias.

Magaly Medina critica duramente al 'Loco' Vargas

La conductora de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina, no dejó pasar el tema y arremetió contra Vargas en su programa. "Es muy irrespetuoso para su mujer, por lo que Tilsa Lozano representó antes en sus vidas", comentó tajantemente. Además, cuestionó cómo pudo haber compartido la publicación sin notar el evidente vínculo con su pasado.

"Él decidió volver con su familia, criar a sus hijos, y de repente, por alguna razón, repostea una foto con la canción de Tilsa Lozano. Creo que su esposa debe haberse sentido muy ofendida", señaló la 'Urraca', dejando entrever que esta acción podría haber generado tensiones en el hogar del exfutbolista.

Por otro lado, la controversia ha generado debate sobre si el reposteo fue un error o un mensaje con segundas intenciones. "No creo que Vargas no haya notado lo que estaba posteando, incluso si no está familiarizado con la música de Tilsa", mencionó la periodista. Para Medina, la exposición era evidente y alguien de su entorno debió advertirle. Por ahora, ni 'Loco' Vargas ni Blanca Rodríguez han emitido declaraciones sobre el tema. Sin embargo, este episodio ha vuelto a poner en la palestra su pasado con Tilsa Lozano.