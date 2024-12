Juan Manuel Vargas protagonizó una polémica el pasado 29 de noviembre después de agredir a su excompañero Andrés Mendoza durante un partido entre Universitario vs Sporting por la Copa Leyendas. En dicho cotejo, el popular 'Loco' perdió los papeles: reaccionó de forma violenta ante una falta del 'Cóndor' y le propinó un cahetadón.

Después de algunas semanas de lo acontecido, ambos exfutbolistas sorprendieron a sus seguidores al publicar un mensaje en sus redes sociales.

'Loco' Vargas se reencuentra con Andrés Mendoza tras pelea

Lejos entrar en un nuevo conflicto, el 'Loco' Vargas compartió una fotografía junto al 'Cóndor' Mendoza. Asimismo, el exlateral de Universitario y la selección acompaño la instantánea con un mensaje.

"Dentro del campo, rivales; fuera del campo, amistad que te da el fútbol", escribió el exdefensor de la Fiorentina de Italia y el Betis de España en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Juan Vargas junto a Andrés Mendoza tras pelea en Copa Leyendas. Foto: Instagram/Juan Vargas

¿Qué pasó entre el 'Loco' Vargas y el 'Cóndor' Mendoza?

Juan Manuel Vargas le tiró una cachetada al 'Cóndor' por un golpe casual que recibió en pleno compromiso entre Universitario y Sporting Cristal por la Copa Leyendas, torneo que reúne a exjugadores del fútbol peruano. A los pocos días, el 'Loco' decidió disculparse por su accionar.

"Lo que pasó el fin de semana, viernes pasado, pasó una anécdota que no es bonita. No es una buena imagen porque hay niños, mamás, parejas, hay familias; pero es parte de. Los que hemos jugado fútbol sabemos cómo es el tema. Hubo un tema con Andrés, hemos sido a compañeros de selección, todo queda ahí. Pido disculpas a la gente que va. Yo con Andrés hablé, somos amigos... compañeros... Pero todo queda ahí", manifestó en el espacio de YouTube 'Playzon sports'.

¿Por qué Andrés Mendoza no respondió a la agresión del 'Loco' Vargas?

Por su parte, Mendoza consideró que él nunca tuvo intención de lastimar a su excompañero de la selección peruana. Además, reconoció que el exfutbolista crema tuviera esa reacción.

“Me dan la pelota y abro los brazos, y le chocó mi codo, es un contacto, es normal. El ‘Loco’ se agarra el labio y le hablo, le digo que no ha sido con mala intención. Yo no esperé que él me meta una cachetada, me agarró por sorpresa. Cómo voy a saber que me iba a meter una cachetada, él jugó conmigo en la selección, hemos compartido vestuario, yo no esperé que reaccione así conmigo”, reveló en el programa de 'Tinbet'.

“Lo que él hizo está mal porque nosotros vamos a jugar, no vamos a pelear, si quiere pelear se vaya al ‘Mundialito’ de La Victoria. Nosotros vamos a hacer deporte. Va mucha gente, van muchos padres con sus niños, la imagen siempre hay que dejarla bien. Al final, yo soy parte de una marca. Yo no soy de ir con mala fe, no soy de eso. Todos me dicen por qué no reaccionaste, pero no soy así. Yo soy una persona profesional, tampoco me voy a poner a su nivel”, concluyó.