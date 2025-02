Juan Manuel Vargas, conocido futbolista peruano, sigue siendo noticia, no solo por su carrera, sino también por sus escándalos amorosos. Tras la tormentosa relación clandestina con Tilsa Lozano, Vargas parecía haber mantenido una imagen tranquila al lado de su esposa, Blanca Rodríguez. Sin embargo, la periodista Daniela Cilloniz ha reabierto la polémica al revelar detalles sobre un encuentro, ocurrido hace algunos años, entre 'El Loco' y Vania Bludau, en el que, según ella, Vargas mostró un claro interés por la modelo.

Cilloniz, quien fue amiga cercana de Lozano, habló con el diario Trome sobre esa reunión, dejando en evidencia que, a pesar de la aparente calma en la vida de Vargas, el exfutbolista continuaba vinculado a otras mujeres. En esta ocasión, fue Vania Bludau quien se vio envuelta en la curiosa situación.

'Loco' Vargas quiso tener un romance con Vania Bludau

Según las declaraciones de Daniela Cilloniz, Vargas no ocultaba su interés por Vania Bludau en el encuentro que tuvieron en un lujoso departamento. La periodista explicó cómo, antes de la reunión, Juan Manuel había pedido específicamente conocer a la excombatiente, lo que parece haber sido un intento claro de acercamiento. "'El Loco' ya no estaba con Tilsa. No me acuerdo bien quién me llamó, si fue el 'Chino Take' o un amigo. Me dijo para hacer algo con una amiga, para encontrarnos con el Loco, y le dije: '¿Vania, quieres ir a comer con 'El Loco'?' Y me dijo ‘ya’. Nos sentamos a comer y terminó en un juergón”, relató Cilloniz.

Durante la cena, Vania, al parecer, no se mostró tan receptiva a los avances del exfutbolista. Cilloniz explicó: "Vania no le hacía mucho caso, lo choteaba, al menos delante de mí. Eso es lo que yo vi. Si después habrá pasado algo, no tengo idea". No obstante, las dudas sobre lo que sucedió después siguen siendo un misterio, dejando abierta la posibilidad de que algo más haya ocurrido tras la fiesta.

El regalo que Vargas le habría dado a Vania Bludau

En medio de esta situación, Juan Manuel Vargas no habría escatimado en detalles para impresionar a Vania Bludau. Durante la reunión, el exfutbolista le ofreció regalos como whisky de etiqueta negra y un champán de alto valor, como el famoso Dom Pérignon. Cilloniz recordó cómo, al final de la noche, la atmósfera se tornó aún más íntima cuando Vargas alquiló una suite en un edificio, con la intención de continuar la fiesta en un ambiente privado. Sin embargo, Daniela Cilloniz aseguró que, a pesar de las insinuaciones, "no pasó nada", aunque las versiones sobre lo que sucedió después siguen sin confirmarse.