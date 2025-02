Durante su reciente participación en el podcast 'Tampoco tampodcast', conducido por Kenji Fujimori, el exfutbolista Juan Manuel Vargas dejó a más de uno sorprendido con una inesperada revelación sobre su amistad con Claudio Pizarro. En medio de una conversación distendida, el ‘Loco’ confesó que, en alguna ocasión, le ha dado un ‘piquito’ al excapitán de la selección peruana, dejando en claro la gran confianza y cercanía que han compartido a lo largo de los años. Esta anécdota, narrada con el tono relajado y jocoso que caracteriza a Vargas, generó risas y reacciones entre los seguidores del programa, quienes no tardaron en comentar la singular confesión en redes sociales.

La relación entre Vargas y Pizarro ha sido ampliamente conocida en el ámbito futbolístico, ya que ambos compartieron vestuario en la selección peruana y forjaron una sólida amistad dentro y fuera de las canchas. Durante la entrevista, el exjugador de Universitario de Deportes también recordó algunas de sus experiencias dentro del ámbito futbolístico y mandó un fuerte mensaje. "Yo jamás fui ejemplo de nada", enfatizó.

‘Loco’ Vargas confiesa 'piquito' con Claudio Pizarro

Durante la entrevista en 'Tampoco tampodcast', Kenji Fujimori no dudó en poner a prueba el sentido del humor y la espontaneidad de Juan Manuel Vargas con una pregunta inesperada: “¿Le darías un piquito a Claudio Pizarro?”. Sin titubear y fiel a su estilo desenfadado, el ‘Loco’ Vargas sorprendió a todos con su respuesta afirmativa. “Ya le he dado, ya”, afirmó sin dudarlo, lo que generó la inmediata reacción del conductor, quien, entre risas, le repreguntó incrédulo: “Ah, ¿sí?”. Lejos de retractarse, Vargas reafirmó su declaración con un simple, pero contundente “Sí”, dejando en claro que no era una broma.

El momento desató carcajadas en el set y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del episodio. Aunque no brindó detalles sobre cuándo o en qué contexto ocurrió el ‘piquito’, la respuesta del exjugador del Fiorentina y Universitario de Deportes reflejó la gran confianza y complicidad que existe entre él y Claudio Pizarro.

Esta revelación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios tomaron la anécdota con humor y destacaron la cercanía que varios jugadores de la selección peruana han mantenido a lo largo de los años, incluso después de su retiro del fútbol profesional. "Da gusto que seas franco", "que crack", "esa no la sabíamos", son algunos de los comentarios en TikTok.