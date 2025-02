Juan Manuel Vargas, exfutbolista conocido como 'El Loco', volvió a ser noticia por sus declaraciones sinceras y sin censura. En una reciente entrevista en el podcast 'Tampoco Tampodcast' de Kenji Fujimori, Vargas habló abiertamente sobre su vida personal, su relación con los medios y su matrimonio con Blanca Rodríguez. A lo largo de su carrera, Vargas ha sido una figura pública no solo por su talento en el fútbol, sino también por sus escándalos fuera de las canchas, como su romance secreto con Tilsa Lozano, que marcó un capítulo polémico de su vida.

En la charla, Vargas abordó el tema de los ampays, esos momentos captados por las cámaras en los que los futbolistas suelen ser protagonistas de situaciones fuera de lo común. Con una actitud relajada, el exjugador dejó claro que no le preocupan estos episodios y que disfruta de la vida sin preocuparse por la atención mediática.

¿Qué dijo 'El Loco' Vargas sobre los ampays?

Durante la charla, Kenji Fujimori le preguntó a Vargas sobre su opinión sobre los ampays, algo que ha marcado la vida de varios futbolistas en Perú. Con su estilo característico, Juan Manuel Vargas expresó sin rodeos: “¿Qué debes estar haciendo? Algo malo. Yo cuando he salido, he tomado en mi barrio, en la calle porque yo quiero. Ya siempre la camaraza, las veces que me han chapado a mí ha sido así: saliendo, tomando o algo, porque a mí me gusta el bacilón. Siempre habrá uno con la cámara, porque siempre hay los chismefonos. Pero no, a mí me tiene sin cuidado”.

El exjugador dejó claro que nunca se ha sentido afectado por las críticas ni por la atención mediática que le han dedicado durante su carrera. “Yo bajo a mi barrio y puedo estar en la calle y la gente ahí como es, le gusta su chelita. No sé si todos, pero sí, hasta el día de hoy, donde voy me saludan, me respetan, me quieren. Pero hay algunos que también no te quieren”, comentó, destacando que, a pesar de las opiniones divididas, siempre ha gozado del respeto y cariño de la gente.

Vargas confiesa 'piquito' con Claudio Pizarro

Por otro lado, Kenji Fujimori no dudó en poner a prueba el sentido del humor y la espontaneidad de Juan Manuel Vargas con una pregunta inesperada: “¿Le darías un piquito a Claudio Pizarro?”. Sin titubear y fiel a su estilo desenfadado, el ‘Loco’ Vargas sorprendió a todos con su respuesta afirmativa. “Ya le he dado, ya”, afirmó sin dudarlo, lo que generó la inmediata reacción del conductor, quien, entre risas, le repreguntó incrédulo: “Ah, ¿sí?”. Lejos de retractarse, Vargas reafirmó su declaración con un simple, pero contundente “Sí”, dejando en claro que no era una broma.