Tilsa Lozano y Juan Manuel ‘Loco’ Vargas mantuvieron una relación sentimental que se desarrolló entre 2010 y 2013. Según las declaraciones de Lozano, su vínculo con el exfutbolista duró más de tres años, durante los cuales ella constantemente viajaba a Italia para encontrarse con él.

La actriz Daniela Cilloniz recordó cuando era amiga cercana de Tilsa Lozano, en la época en que la exmodelo estuvo con el ‘Loco’ Vargas, por lo que en su entrevista no dudó en asegurar que fue testigo de cómo el exfutbolista era muy celoso.

Las revelaciones de Daniela Cilloniz

En una reciente entrevista con el podcast ‘Café con la Chevez’, Daniela Cilloniz recordó su amistad con Tilsa Lozano, además de que no dudó en revelar que cuando la exmodelo estuvo con el ‘Loco’ Vargas, él siempre quería comunicarse con Tilsa para ver dónde estaba y con quién.

“Yo me daba cuenta, yo vivía con ella. No me acuerdo exactamente, pero siempre la estaba marcando, que dónde estaba, qué hacía. Él vivía en Italia, con el iPad ahí conectado con ella en todo momento, quería saber qué hacía Tilsa en todo momento”, señaló la actriz.

Asimismo, Daniela Cilloniz aseguró que Tilsa Lozano también era celosa con el ‘Loco’ Vargas, ya que también estaba pendiente de lo que hacía cuando estaban juntos. Sin embargo, detalló que la exmodelo siempre fue fiel.

Tilsa Lozano sorprendió con su reacción tras inesperada pregunta.

“Yo me acuerdo que siempre estaban conectados. Pendiente ahí, que nadie toque su colita, era una relación a distancia y Tilsa muy guapa. Tenía varios amigos que querían escribirle, salir con ella, pero ella no. Ella es una persona muy fiel y siempre fue fiel a sus relaciones, a las pocas que ha tenido. Ella se enamoró muchísimo”, mencionó al respecto.

¿Tilsa Lozano sufrió por el ‘Loco’ Vargas?

Por otro lado, Daniela Cilloniz confesó que Tilsa Lozano confiaba ciegamente en el ‘Loco’ Vargas cuando él le aseguraba que estaba ‘separado’ de su esposa, pero con el tiempo empezó a sospechar.

“Era una pareja bonita, pero bueno, él no fue muy sincero con ella y tenía una doble vida. Ella siempre le creyó a él que estaba separado, ella no sabía que tenía una doble vida, ella iba a Italia y ella era la mujer de él (...) Ella sufrió mucho. Yo pienso que ella debe haber sufrido bastante, porque ella sí estaba enamorada”, concluyó en la entrevista.