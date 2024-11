Tilsa Lozano, conocida por su trayectoria como modelo y figura mediática, se reencontró al público y a la prensa peruana al reaparecer como animadora en un evento de salsa. Durante su participación, la exintegrante de 'Las Vengadoras' compartió su entusiasmo por regresar brevemente a los escenarios; sin embargo, no esperaba que los medios aprovecharan la ocasión para consultarle sobre su expareja, el exfutbolista Juan Manuel Vargas, y el reciente accidente vehicular en el que él estuvo involucrado.

Tilsa Lozano arremete por preguntas sobre Juan Manuel Vargas

Este viernes 15 de noviembre, Tilsa Lozano fue la estrella de un evento musical donde asumió el rol de animadora, marcando su regreso al entretenimiento en vivo después de un tiempo alejada de este ámbito. Sin embargo, mientras atendía a los medios al final del evento, las preguntas comenzaron a desviarse hacia temas personales, específicamente sobre Juan Manuel Vargas. El exjugador de fútbol fue noticia recientemente tras protagonizar un accidente automovilístico, en el que, según reportes preliminares, se habría encontrado en estado de ebriedad.

Una periodista fue directa al preguntarle a Lozano si alguna vez había conducido bajo los efectos del alcohol. Tilsa respondió con firmeza: "¿Tú no manejas con traguitos encima? Tú eres responsable", cuestionó la reportera, a lo que Lozano aclaró de inmediato: "Yo estoy con chofer".

Al ser consultada directamente sobre el accidente del 'Loco' Vargas, Tilsa Lozano afirmó no tener conocimiento del tema y enfatizó que siempre toma precauciones para su propia seguridad. "No, desconozco mayormente. No tengo idea, la verdad. Yo siempre con chofer. Yo bien cuidada", señaló.

Pese a su respuesta, los periodistas insistieron en obtener su opinión sobre la situación de su expareja. Tilsa Lozano mantuvo su posición y fue contundente al deslindar cualquier relación con el asunto. "No, mi amor. En todo caso, se lo tienen que preguntar a un familiar, no a mí. No tengo nada que ver en ese lugar", sentenció, poniendo fin al tema.