El último domingo 10 de noviembre, el exfutbolista de la selección peruana, Juan Manuel Vargas, protagonizó un accidente automovilístico en el distrito de Magdalena del Mar. El popular 'Loco' estrelló su camioneta contra un poste y posteriormente fue llevado a la comisaría más cercana donde rindió su declaración respectiva. En ese momento ya se especulaba que se encontraba en presunto estado de ebriedad.

Tras esto, Juan Manuel Vargas conversó con la prensa, desmintió que haya bebido alcohol y aseguró que todo se trató de una distracción con su teléfono. Asimismo, señaló que siempre estuvo bajo la disposición de las autoridades para colaborar con el caso. Sin embargo, pese a lo dicho por el 'Loco', el noticiero de ATV aseguró que este sí estaba ebrio.

En el informe se reveló que el exfutbolista presentaba un alto nivel de alcohol en su sangre tras el accidente en Magdalena. A pesar de sus intentos por desmentir la situación, las pruebas confirmaron que su dosaje etílico arrojó un resultado de 2.65, cifra que claramente indica que no se encontraba en condiciones de conducir.

¿Qué dijo Juan Manuel Vargas sobre el accidente con su camioneta?

En las afueras de la comisaría de Magdalena del Mar, Juan Manuel Vargas declaró ante la prensa y señaló lo siguiente: "Tuve una distracción. Cuando me estaba retirando a mi casa, pasó este accidente, pero bueno, ya me puse a disposición. Hemos cumplido con todo. No (descarto estado de ebriedad). Estoy con mi brevete y todo. Ya hice todo el procedimiento. Pedir disculpas a mi familia, ya pasó".

En esa misma línea, el exjugador de Universitario contó que nunca tuvo la intención de dejar su auto: "Me bajé (del auto) porque venía el serenazgo. No tuve la intención de dejar el vehículo. Siempre se va a especular. Estaba manejando, agarro el teléfono, bajo la mirada, se fue el timón y me fui directo contra el poste", sentenció.

Juan Vargas declaró al salir de comisaría de Magdalena del Mar. Foto: La República

¿Qué pasó con Juan Manuel Vargas en el accidente?

A la 1.00 a. m. de este domingo, el exlateral de Universitario de Deportes y de la selección peruana, se encontraba circulando por la cuadra 1 de la avenida Javier Prado Oeste en un vehículo de Jonathan Rubén Bellido, cuando perdió el control y colisionó contra un poste de alumbrado público. Como resultado del siniestro, el parachoques del automóvil sufrió daños significativos.

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Magdalena del Mar captaron el momento en que Vargas y sus acompañantes, con la ayuda de algunos transeúntes, lograron mover la camioneta, que estaba obstruyendo el tránsito en la vía. Posteriormente, el personal de serenazgo del distrito arribó al lugar para atender la situación.