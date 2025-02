En un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Magaly Medina y Janet Barboza, la conductora de 'América hoy' lanzó una fuerte acusación, asegurando que la periodista de ATV copia segmentos de su programa matutino para comentarlos en 'Magaly TV, la firme'. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una respuesta inmediata por parte de Medina, quien se pronunció durante un evento público.

Este cruce de palabras no solo ha avivado la rivalidad entre ambas figuras televisivas, sino que también ha involucrado a Alfredo Zambrano, esposo de Medina, quien fue mencionado en tono burlesco por Barboza durante la transmisión en vivo de su programa. Las redes sociales han reaccionado de manera dividida, mientras la tensión entre las conductoras sigue en aumento.

Magaly Medina le responde a Janet Barboza

Consultada sobre las recientes declaraciones de Janet Barboza, Magaly Medina no dudó en responder con su característico estilo directo y mordaz. Durante un evento en una tienda por el Día de San Valentín, la presentadora se dirigió a los reporteros de 'Todo se filtra' y lanzó una frase que sorprendió a todos.

"Yo no hablo con bagres. Hay gente a la que yo no le contesto, anoche he dicho que los bagres de acequia se mechan con los bagres de acequia y yo no lo soy. Yo escojo a mis enemigos, sorry", expresó la 'Urraca' con una sonrisa para las cámaras.

Pese a la dureza de sus palabras, hasta el momento Medina no ha vuelto a referirse al tema en su programa, lo que ha generado expectativa sobre si responderá en futuras ediciones de 'Magaly TV, la firme'. Mientras tanto, en redes sociales, sus seguidores aplaudieron su respuesta, resaltando su contundencia y su negativa a cerrarle las puertas a la prensa, a diferencia de las conductoras de 'América hoy'.

Janet Barboza lanza comentario sobre Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina

En una de las más recientes ediciones de 'América hoy', Janet Barboza se dirigió a su audiencia para reafirmar su postura. La presentadora no solo reiteró que Magaly Medina se alimenta del contenido de su programa, sino que también arremetió contra su esposo, Alfredo Zambrano, a quien mencionó sin decir su nombre directamente.

"Gracias por estar conectados a 'América hoy' porque aquí encuentran lo que quieren ver. Querían que una venga acá de frente y les diga las cosas de la A a la Z, yo te las voy a decir en breve y sabes a quién me refiero. Me refiero a la pareja del pingüino de Batman", expresó Barboza entre risas, en clara referencia al notario.