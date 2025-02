La conductora Gisela Valcárcel generó controversia al utilizar sus redes sociales para respaldar la participación de Milett Figueroa en 'América hoy' y, de paso, defender a su hija, Ethel Pozo. En su mensaje, la popular 'Señito' aseguró que Ethel se ha ganado su lugar en la televisión peruana por mérito propio, comparándola con los hijos del cantante venezolano Ricardo Montaner, quienes han construido su carrera en la música sin depender del éxito de su padre.

Sin embargo, esta declaración no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien respondió de manera contundente en su programa. La periodista de espectáculos cuestionó el talento de Pozo y sugirió que su permanencia en la pantalla se debe exclusivamente a la productora de su madre, GV Producciones.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la comparación de Gisela Valcárcel?

Fiel a su estilo, Magaly Medina no tardó en criticar duramente las declaraciones de Gisela Valcárcel. Para la ‘Urraca’, Ethel Pozo no ha logrado consolidar una conexión con el público y su éxito es una imposición en la pantalla. “Dime una cosa, Gisela Valcárcel, si mañana tu hija deja de trabajar en ese programa de televisión de tu productora, ¿tú crees que otro canal la llamaría para contratarla? ¿Se pelearían los canales de televisión para llamarla? ¡No! Evidentemente que no. Así que no puedes comparar a personas hijas de famosos que son exitosos con tu querida Ethel, está bien, es tu cachorra, tú la quieres, la cuidas, la proteges”, cuestionó.

Además, Medina destacó que la actitud de Pozo, a la que calificó de “sobrada de ternura y dramatismo”, no es suficiente para mantener el interés del público. “Si la gente la soporta es porque se la imponen todos los días en un programa, pero ¿tú crees que cuando ella se va de vacaciones la gente la extraña? ¡No, pues! Ay, qué terrible, está bien alucinada esta señora”, sentenció.

Gisela Valcárcel defiende a su hija Ethel

A través de una transmisión en vivo, Gisela Valcárcel desestimó las críticas que indican que su hija está en televisión gracias a su apellido. “Cada quien se gana su sitio y el sitio que tiene Ethel, ella se lo gana diariamente, lo mismo que el sitio que tiene Janet (Barboza), lo mismo que el sitio que tiene ahora Milett Figueroa”, afirmó.

Asimismo, la exconductora sostuvo que Pozo ha demostrado su talento con esfuerzo y dedicación, al igual que los hijos de Ricardo Montaner, quienes han sabido abrirse camino en la industria musical. Esta comparación desató opiniones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su postura, mientras que otros señalaron que el éxito de Evaluna, Mau y Ricky Montaner ha trascendido gracias a su talento y colaboraciones internacionales.