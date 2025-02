Magaly Medina abrió su último programa con una fuerte crítica hacia los programas de televisión y streamers que la cuestionaron por no presentar ampays importantes en su programa ‘Magaly TV: la firme’ que se estrenó el lunes 3 de febrero.

“Hay gente bien sinvergüenza, ¿no? He visto algunos streamers, porque ahora todos los streamers parecen que vivieran de Magaly TV la firme. Todos diciendo que ‘¡ay! Que Magaly ha regresado y no tiene nada nuevo, no tiene ampays’”, mencionó con su estilo sarcástico de siempre.

Magaly Medina arremete contra programas que esperan sus ampays

Magaly Medina explotó contra los programas de TV y creadores de contenido que la cuestionan por la falta de ampays impactantes. Fiel a su estilo, la ‘Urraca’ no se quedó callada y les lanzó un contundente mensaje: los calificó de vagos y les exigió que trabajen en su propio material en lugar de depender de su contenido. “Claro, porque como ellos son tan vagos y tan zánganos, no son capaces de hacer investigación por sí mismos, están esperando que nosotros les hagamos el trabajo”, dijo la presentadora ATV, quien estaba con su lengua afilada.

“¡Qué frescos, por Dios! Pero qué frescura. Hagan su chamba, que yo veré cuándo les doy un ampay. Yo no trabajo para todos los vagos de otros programas de televisión o de otras plataformas digitales que ahora se les ha dado por imitar todo lo que hacemos o contraatacar todo lo que decimos. ¡Qué graciosos, por Dios!”, expuso con un tono de voz más fuerte.

Asimismo, lejos de sentirse afectada, aseguró que le divierte ver cómo muchos están al acecho de sus movimientos para usar su contenido como referencia. Con su característico sarcasmo, dejó claro que sigue marcando la pauta en el mundo del espectáculo. “Me encanta que sigan pendientes de lo que nosotros hacemos para ellos hacer la pauta de su programa”, sentenció.