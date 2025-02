Desde este lunes 10 de febrero, Milett Figueroa fue presentada como una nueva conductora de ‘América hoy’, lo que ha sorprendido a muchos y también ha generado algunas críticas. Ante ello, Magaly Medina reveló que la modelo solo se quedaría en la conducción del magazine matutino por 3 meses, según lo que se ha enterado.

La presentadora Magaly Medina expresó su opinión sobre la reciente incorporación de Milett Figueroa al programa ‘América hoy’, señalando que consideraba esta decisión como una inversión poco acertada. Además, la calificó como una figura sin la experiencia necesaria en el ámbito de la conducción televisiva.

Magaly Medina sobre la permanencia de Milett en ‘América hoy’

Tras la incorporación de Milett Figueroa al programa ‘América hoy’, Magaly Medina ha calificado su desempeño como ‘poco acertado’, señalando que la modelo no tiene experiencia en la conducción y no estaría haciendo un buen trabajo. Incluso, la ‘Urraca’, en su último programa, mencionó que solo se quedaría por 3 meses en el magazine.

“Y, por cierto, la han traído y en su segundo día está, no ata ni desata, no ata ni desata. Yo no sé para qué la han traído. A mí me han contado que la traen por tres meses; oye, ahí la productora de Gisela ha invertido su plata, porque no creo que ella se haya venido de Argentina por dos soles, no lo creo”, explicó la conductora al inicio.

Asimismo, Magaly Medina mencionó que Milett Figueroa habría puesto algunas condiciones para mudarse nuevamente a Perú, a pesar de vivir en Argentina.

“Ahí ha tenido que poner sus condiciones y seguramente que se ha vendido como grande para… por lo menos hacer algo de caja allá, que en Argentina está sin chamba. Pero, de verdad, no aporta absolutamente nada”, añadió al respecto.

Magaly Medina critica debut de Milett Figueroa

Por otro lado, Magaly Medina criticó la falta de experiencia de Milett Figueroa en la conducción, pero también envió un contundente misil a las otras conductoras del programa.

“Está perdida, no sabe de lo que están hablando, porque además ella nunca ha sido conductora de un programa de televisión. Y, por supuesto, con las que tiene al lado, la otra que parece monja, ¿cómo se llama? La Ethel, que ella quiere parecer la santa de los altares, ¿no? Y tienen, pues, a su mono con metralleta, que la utilizan solo para lanzar dardos, que la ‘señito’ luego se persigna, ¿no?”, finalizó la ‘Urraca’.