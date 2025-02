Jackson Mora fue acusado de serle infiel a su esposa Tilsa Lozano por el empresario colombiano Andrés Rodríguez, quien reveló que fue su exsocio. Según su testimonio, Mora y una "mujer voluptuosa", como él la describió, se hospedaron en el hotel 'El Dorado' en Bogotá, donde supuestamente pasaron la noche juntos en un jacuzzi, dejando “rastros de preservativos”.

En su defensa, durante una entrevista con las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’, Jackson Mora negó haberle sido infiel a Tilsa y rechazó que se hubiera hospedado en el hotel mencionado por Rodríguez, afirmando que su estancia fue en el hospedaje 'Las Américas'. Sin embargo, el equipo de producción de Magaly Medina contactó al recepcionista del hotel 'El Dorado', quien confirmó que Mora se hospedó en la suite 209, desmintiendo así las declaraciones del esposo de Tilsa.

Magaly Medina lanza mensaje a Tilsa Lozano

Tras las declaraciones del recepcionista y la contradicción en la defensa de Jackson Mora, Magaly Medina no dudó en comentar sobre la situación. Con un tono directo, lanzó una contundente advertencia a Tilsa Lozano. “Las mujeres somos personas muy intuitivas y sabemos realmente cuando algo está pasando”, dijo la conductora de ATV en vivo de manera tranquila y seria.

Por ahora, ‘Magaly TV: La Firme’ solo ha confirmado la presencia de Jackson Mora en el hotel 'El Dorado', tal como lo reveló inicialmente el empresario colombiano Andrés Rodríguez en sus acusaciones. Sin embargo, aún no se han presentado pruebas que respalden otras afirmaciones del empresario, como la supuesta mujer con la que Mora habría pasado la noche ni los "restos de preservativos" encontrados en la habitación.

Esposo de Tilsa defiende su matrimonio y arremete contra empresario

Jackson Mora finalmente rompió su silencio ante las cámaras de Magaly Medina tras las graves acusaciones de infidelidad lanzadas por el empresario colombiano Andrés Rodríguez. Visiblemente enfadado, no dudó en atacar a su acusador en plena vía pública: “Es un retrasado mental, ¿cómo le puedes hacer caso a ese hu…?”, expresó de manera tajante.

En cuanto a las acusaciones de engañar a Tilsa Lozano, Mora fue tajante en su defensa: “No, nunca. Si ella sabe todos mis pasos, es mi esposa. Nunca le he sido infiel”, afirmó con rotundidad, asegurando que no hay secretos en su relación. Al ser consultado sobre si Tilsa estaba al tanto del informe que se emitiría en ‘Magaly TV: la firme’, respondió sin inmutarse: “Ya me irá a decir algo cuando la vea, no la he visto todavía”.