Karla Casós no publica muchas fotos al lado de su pareja en sus redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram

En la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’, Magaly Medina reveló en vivo la verdadera profesión y edad del estadounidense Bart Zickson, esposo de la exmodelo peruana Karla Casós, con quien lleva una vida acomodada en los Estados Unidos. La apodada ‘Angelina Jolie peruana’ por su parecido con la famosa actriz de Hollywood, contrajo matrimonio con el extranjero en julio de 2023, llamando la atención por la diferencia de edad entre ambos. Hasta ahora, su ocupación y edad eran un misterio.

Cabe recordar que Karla Casós ganó notoriedad en el mundo del espectáculo en Perú debido a su parecido con Angelina Jolie. Más adelante, condujo el programa ‘Enemigos Íntimos’ junto a Beto Ortiz y Aldo Miyashiro, además de participar en realities de baile. Su última incursión fue representar a Perú en el certamen de belleza ‘Señora mundo’, donde, aunque no obtuvo la corona, denunció a la organización por favorecer a ciertas candidatas.

¿Cuál es la edad del esposo de Karla Casós y cuántos años le lleva a la peruana?

La edad del estadounidense Bart Zickson, esposo de Karla Casós, siempre fue un misterio, ya que la peruana evitaba hablar sobre aspectos relacionados con su pareja. Sin embargo, Magaly Medina reveló que Zickson tiene 75 años. “Viven en San Clemente, cerca de Los Ángeles, y les contamos que este señor ya casi está jubilado”, afirmó la conductora, basándose en la información obtenida por su equipo de investigación.

Por su parte, la exmodelo tiene 50 años, lo que marca una diferencia de edad de 25 años entre ambos. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para su matrimonio ni para mantener una buena relación junto a los dos hijos de Karla Casós, fruto de una relación anterior. “Con su billete es suficiente para darle lujos a Carlita, que a sus 50 añitos se ve buenota”, mencionó el informe de ATV en un tono jocoso.

¿Cuál es el verdadero trabajo del esposo de Karla Casós, según Magaly Medina?

Lejos de ser un hombre común, Bart Zickson, esposo de Karla Casós, es un exitoso empresario con inversiones que le han permitido construir un imperio. Su portafolio abarca desde el mundo del bronceado, con negocios como 'Exotic Tan', hasta el sector automotriz con 'Executive Car Leasing'. Además, ha incursionado en el desarrollo inmobiliario a través de firmas constructoras como 'HP Constructors' y 'HBR Construction Service'. Gracias a su visión empresarial, la pareja disfruta de una vida de lujo. De hecho, ‘Magaly Tv: la firme’, en julio de 2023 Zickson adquirió una lujosa propiedad valorada en más de 1.6 millones de dólares, la cual ahora está a nombre de la expresentadora peruana.

Sin embargo, antes de su lujosa vida junto a Karla Casós, Bart Zickson vivió una historia diferente. Durante años, estuvo casado con Pamela Sixon, hasta que en 2017 su matrimonio llegó a su fin. Aunque la pareja no tuvo hijos, el empresario no escatimó en generosidad: como parte del acuerdo de divorcio, le dejó a su exesposa una casa en Phoenix, Arizona. “Ella le pidió el divorcio en 2017; aclarando que ellos no tuvieron hijos, pero aun así el buen Bart le dejó una casa”, reveló el informe de ‘Magaly TV: la firme’.

Con el pasado resuelto, Zickson no tardó en dar vuelta a la página. Su romance con Karla Casós se consolidó rápidamente, y al casarse, la exmodelo adoptó legalmente el nombre de María Casós Sixon. Hoy, la pareja parece haber encontrado el balance ideal: mientras Bart maneja sus negocios en un cómodo semi-retiro, Karla disfruta de su hogar y se dedica al cuidado de sus hijos, fruto de una relación anterior, sin importarle las críticas por la diferencia de edad.