El conflicto entre Magaly Medina y Andrea Llosa ha vuelto a encenderse en la televisión peruana. Luego de que Llosa afirmara que la conductora de 'Magaly TV, la firme' se comportaba como la "envidiosa de la promoción", Medina no tardó en responder con su característico estilo directo.

Durante una reciente entrevista para el diario Trome, la conductora de espectáculos minimizó las declaraciones de su colega y aseguró que no tiene tiempo para involucrarse en este tipo de disputas. “Hace 15 años dejé el colegio, ahora me muevo en un ambiente empresarial y no estoy para pelear con chibolas piconas que se quedaron en el tiempo”, sostuvo Medina, dejando clara su postura frente a la controversia.

Magaly Medina le responde con todo a Andrea Llosa

La periodista de espectáculos Magaly Medina fue tajante al desestimar las acusaciones de Andrea Llosa, asegurando que no tiene intención de continuar con esta polémica. Además, la conductora expresó su molestia por lo que considera una estrategia para obtener titulares a su costa.

“No le voy a regalar titulares a cada perdedor que aparece todos los días intentando que yo responda”, declaró la presentadora de ATV al ser consultada sobre si había tomado represalias contra Llosa en el pasado. Asimismo, criticó a quienes utilizan sus revelaciones para generar contenido en otros programas sin aportar material propio.

Por otro lado, Medina se refirió a los buenos resultados de su programa en términos de rating, que se mantiene entre los 9 y 10 puntos, y señaló que muchos de sus colegas solo esperan que ella haga el trabajo para después replicarlo en sus espacios. “Los que más reclaman ‘ampays’ son aquellos zánganos que nunca trabajan y esperan que yo haga toda la chamba”, enfatizó.

¿Qué había dicho Andrea Llosa sobre Magaly Medina?

La controversia entre Andrea Llosa y Magaly Medina comenzó después de que la primera ofreciera una entrevista a Trome en la que negó haberle "robado" la entrevista con Christian Cueva, luego de que Medina insinuara que hubo una negociación para apartarla del encuentro con el futbolista.

“Nadie le roba nada a nadie, el entrevistado elige con quién quiere charlar. Él eligió salir conmigo y, bueno, hay que aprender. Qué pena que la chotearon, es como en el amor, a veces te eligen, a veces no. Qué pena que no tenga tolerancia a la frustración”, comentó Llosa, en clara referencia a su colega.

Además, Andrea Llosa recordó que en el pasado Magaly Medina interfirió en sus casos periodísticos, mencionando los casos de Robotín y Dayanita. Según Llosa, Medina se habría apropiado de entrevistas y bloqueado la comunicación con su producción. “Ella se mete con toda la gente del canal, cree que la pantalla le pertenece. Se cree la directora del colegio, es la envidiosa de la ‘promo’, la que no tiene amigos, la que come sola en el recreo”, disparó la conductora de ATV.