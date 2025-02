En una reciente edición de ‘América hoy’, se compartieron las últimas declaraciones de Yahaira Plasencia tras ser consultada por la ruptura de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. A pesar de que la cantante terminó con el exfutbolista hace varios años, aún los siguen relacionando juntos.

Después de que Xiomy Kanashiro anunciara que su relación con Jefferson Farfán había llegado a su fin, la bailarina ha salido a responder algunos comentarios en los que reveló que ella fue quien decidió mantener el romance en privado. “La que no quería que esto se sepa era yo, ya que siempre he buscado trabajar tranquila, pero hablan sin saber siempre", explicó a través de comentarios en su plataforma de TikTok.

Yahaira Plasencia se pronuncia tras ruptura de Farfán

Frente a las cámaras de ‘América hoy’, Yahaira Plasencia fue consultada por la breve relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, que llegó a su fin, por lo que no dudó en tratar de minimizar el tema al señalar que la ‘Foquita’ ya no forma parte de su vida.

“Esa persona no está en mi vida hace cinco años, no es un tema relevante para mí. Cada persona actúa como quiere actuar y está bien”, detalló la salsera al inicio.

En esa misma línea, Yahaira Plasencia confesó que prefiere evitar hablar de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, aunque mandó un contundente mensaje.

“No sé por qué no le duran las parejas (a Jefferson Farfán). Lo conozco, pero preferiría no decir lo que pienso porque no es un tema relevante en mi vida. Yo le deseo el bien a todo el mundo; si encuentran el amor, que lo disfruten, y si han terminado o no, por algo también será, así es la vida”, añadió al respecto.

¿Compartirá escenario con Xiomy Kanashiro?

Por otro lado, Yahaira Plasencia hizo un pedido especial a los organizadores de eventos, si planean contratarla a pesar de que Xiomy Kanashiro también sea invitada al mismo lugar.

“Todo bien, pero no quiero que creen show o morbo de eso porque no quiero estar metida en algo que hace mucho tiempo no está en mi vida. Cuando subo al escenario, prefiero subir al último o en mi horario, subir, cantar, bajar. Igual hubo prensa, igual declaré con mucho respeto, pero lo que no quiero es que me involucren con gente que no conozco o que no tenga que ver en mi vida”, finalizó sobre el tema.