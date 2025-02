La relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán ha sido un tema de especulación en los últimos meses, especialmente luego de que ambos dieran por terminada su corta relación, pero hasta ahora, ninguno de los dos había brindado detalles sobre su romance. Sin embargo, la bailarina y actriz cómica decidió romper su silencio y responder a los comentarios que han circulado en redes sociales sobre su vínculo con el exfutbolista.

Durante la última emisión del programa 'Amor y Fuego', se revelaron mensajes de Kanashiro dirigidos a un usuario que la acusó de haberse involucrado con Jefferson Farfán por interés. Lejos de evadir la polémica, la influencer respondió con contundencia y aclaró no solo su postura, sino también cuándo comenzó realmente su relación sentimental con la ‘Foquita’. "Lo de nosotros recién fue este año, como digo no le he pedido nada", manifestó.

¿Cuándo empezaron su relación Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán?

A través de un mensaje que se difundió en el programa de espectáculos, Xiomy Kanashiro dejó en claro que su relación con el exjugador de la selección peruana inició en el 2025. Esto sorprendió a muchos, ya que en meses anteriores ambos fueron vistos juntos en diversas ocasiones, lo que generó especulaciones sobre la duración de su romance.

Además, la influencer explicó que fue ella quien decidió mantener la relación en secreto, evitando que se hiciera pública para preservar su tranquilidad. "La que no quería que esto se sepa era yo, ya que siempre he buscado trabajar tranquila, pero hablan sin saber siempre", afirmó la bailarina, desmintiendo así los rumores de que habría buscado aprovecharse de la fama y fortuna de su expareja.

Xiomy Kanashiro descarta haber iniciado romance con Jefferson Farfán por interés

Kanashiro también respondió a quienes la cuestionaban por su cercanía con la 'Foquita' y descartó haber iniciado un romance con el exseleccionado peruano por interés. "Jamás estuve con él por dinero, soy independiente, créeme que no me sorprende su dinero", aseguró la influencer peruana.

Otro de los puntos que aclaró la influencer fue sobre su estabilidad laboral y financiera. "Mi operación fue canje y mi orquesta es digital, la tengo desde marzo del año pasado, lo de nosotros recién fue este año, como digo, no le he pedido nada", agregó, dejando en claro que sus ingresos provienen de sus propios proyectos y no de su exrelación con Jefferson Farfán.