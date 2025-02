Luego de su reciente aparición en el estreno de 'América hoy', Yahaira Plasencia se pronunció sobre la posibilidad de compartir escenario con Xiomy Kanashiro, expareja de Jefferson Farfán. La artista fue enfática al señalar que no está dispuesta a alimentar la controversia y dejó en claro que no permitirá que la relacionen con personas que no tienen relevancia en su vida actual.

Durante una entrevista, la intérprete de 'Y le dije no' pidió a los organizadores de eventos que respeten su postura y eviten generar morbo al programar su participación junto a Kanashiro. "No quiero ser metida en algo que ya hace mucho tiempo no está en mi vida, ¿si me entiende? Entonces, ¿para qué?", precisó Plasencia, rechazando cualquier intento de vincularla con situaciones del pasado.

Yahaira Plasencia marca distancia de Xiomy Kanashiro, expareja de Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia ha dejado en claro que su enfoque está completamente en su carrera artística y no en especulaciones mediáticas. En su reciente declaración, explicó que, si bien respeta el trabajo de todos los artistas, no desea que su presencia en un evento se convierta en un tema de controversia.

"Yo entiendo el trabajo de cada persona, porque yo empecé así también. Por ejemplo, voy a un concierto y me ponen a tal persona otra persona que van a estar, digo, mira, todo bien, pero, por favor, te pido que no creen show de eso o morbo de eso", declaró la salsera.

La expareja de Jair Mendoza también señaló que, en caso de coincidir con Xiomy Kanashiro en un mismo espectáculo, preferiría establecer límites claros. "Cuando yo suba el escenario, prefiero subir al último o como sea, en mi horario, subir, cantar y bajar, igual hubo prensa, igual declararé con mucho respeto, pero lo que no quiero es que me involucren con gente, uno, que no conozco, y dos, que no tiene nada que ver en mi vida. Yo lo que pido es eso", agregó.