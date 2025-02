Durante el último programa de Magaly Medina, la conductora dejó entrever que la exsaliente de Jefferson Farfán estaría mandando indirectas, con el apoyo de su círculo cercano que estaría filtrando su paradero para atraer la atención de la prensa.

Frente a las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’, Delany López se ha negado a brindar declaraciones o hablar de Jefferson Farfán, pero Magaly Medina señaló que es el mismo entorno de la joven quién avisaría a la prensa de su ubicación para que vayan por ella.

Magaly Medina cuestiona a Delany López

Este lunes 10 de febrero, Magaly Medina en su programa mencionó que a pesar que Delany López no ha tenido intenciones de hablar sobre su pasado con Jefferson Farfán, ha sido captada en diversas ocasiones por sus cámaras.

“Si tú no quieres hablar, ¿por qué siempre está encontrándose con la prensa en lugares específicos donde nos avisan exactamente a qué hora y dónde estará? Eso es lo raro”, se cuestionó la periodista.

Recordemos que Delany López ha rechazado responder las preguntas de los reporteros, según lo que se evidenció en el programa de espectáculos. Ante ello, la misma Magaly Medina resaltó que es el entorno de la joven quién envía la información de su ubicación.

“Si no quieres hablar, te quedas en tu burbuja y no te encargas de que gente de tu entorno nos dé la información de dónde estás. ¿Cuál es su jueguito? ¿Mandarle un mensaje a la foca Farfán diciendo: ‘Mira, me están buscando, pero yo no digo nada’”, criticó la ‘Urraca’.

Delany López filtraría su ubicación a la prensa

Asimismo, Magaly Medina mencionó que no solo su equipo recibió información del paradero de la exsaliente de Jefferson Farfán, sino otro conocido programa de espectáculos.

“Hoy día otra vez nos dieron la misma información de que la encontraríamos en tal lugar de Miraflores a tal hora. Y por supuesto, no fuimos los únicos avisados. Ella fue pareja de un futbolista y vino a este programa a denunciarlo. Cuando estás en el entorno de alguien como Farfán, lógicamente las luces te apuntan directamente”, añadió la periodista.