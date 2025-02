La relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán sigue dando de qué hablar. Tras su breve romance, la bailarina e integrante de 'La casa de la comedia' ha salido al frente para aclarar varias especulaciones sobre su vínculo con el exfutbolista. Recientemente, usuarios en TikTok insinuaron que ella había presionado al exjugador para hacer pública su relación, lo que la llevó a responder de manera tajante.

A través de sus redes sociales, Kanashiro aseguró que fue ella quien no quiso hacer oficial el romance con Jefferson Farfán, ya que siempre ha preferido mantener su vida privada lejos de la exposición mediática. "Yo jamás le pedí nada, bella. La que no quería oficializar era yo, hablan mucho sin saber nada", escribió en respuesta a un comentario en TikTok.

Xiomy Kanashiro revela detalles de su relación con Jefferson Farfán

Una usuaria en TikTok cuestionó a Xiomy Kanashiro por haber emitido un comunicado sobre su ruptura con el exfutbolista, insinuando que sí le interesaba hacer pública su relación. Ante esto, la bailarina respondió con contundencia, asegurando que siempre quiso mantener su vida privada alejada del ojo público. "La que no quería que esto se sepa era yo. Ya que siempre he buscado trabajar tranquila, pero hablan sin saber siempre", expresó. Además, sorprendió al revelar que su romance con la ‘Foquita’ comenzó recién en 2025, lo que generó aún más especulaciones entre sus seguidores.

Lejos de quedarse callada ante las críticas, Xiomy Kanashiro dejó en claro que nunca estuvo con Farfán por interés económico. "Jamás estuve con él por dinero, soy independiente, créeme que no me sorprende su dinero", aseguró. Además, la artista aclaró que su cirugía estética no tuvo ninguna relación con su romance con el exfutbolista, al igual que su grupo musical. "Mi operación fue canje y mi orquesta es digital, la tengo desde marzo del año pasado", detalló.