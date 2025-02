La modelo Xiomy Kanashiro sigue en el ojo de la tormenta tras confirmar el fin de su relación con Jefferson Farfán. Aunque aún no ha revelado las razones de la ruptura, la integrante de ‘La Casa de la Comedia’ enfrenta duras críticas en redes sociales, en el que muchos la acusan de haber estado con el exfutbolista solo por interés. Los usuarios le recordaron que Farfán habría financiado su operación de costillas y la orquesta que actualmente posee.

Cansada de las acusaciones, la ‘Chinita’ decidió responder a cada comentario en su contra. El programa ‘Amor y Fuego’ presentó, en su edición del lunes 10 de febrero, las contundentes respuestas que dio la modelo a sus detractores.

Xiomy afirma que su relación con Farfán no fue por dinero

El sábado 8 de febrero, Xiomy Kanashiro, de 27 años, sorprendió al anunciar el fin de su "corta relación" con Jefferson Farfán, pese a que ninguno de los dos había oficializado su romance. Tras su comunicado, numerosos cibernautas la acusaron de haber estado con el exfutbolista solo por interés. Incluso, una usuaria le recomendó que genere sus propios ingresos en lugar de depender de terceros.

“Hermosa, no perdiste nada, el dinero se hace, construye tu propio imperio. Tú puedes”. Estas palabras provocaron una inmediata respuesta de la influencer, quien dejó claro que nunca estuvo con el exfutbolista por interés. “Soy independiente, créeme que su dinero no me sorprende”, afirmó.

Ante las críticas sobre su operación de costillas y la orquesta que posee, Xiomy también aclaró los rumores. Explicó que la intervención estética fue un canje y que su agrupación musical, que opera de manera digital, la creó en marzo de 2024. “Mi operación fue canje y mi orquesta es digital, la tengo desde el año pasado”, puntualizó.

'Amor y fuego' expuso todas las respuestas que dio Xiomy Kanashiro. Foto: Willax.

Xiomy revela que su romance con Farfán inicio en 2025

Xiomy Kanashiro sorprendió al revelar que su relación con Jefferson Farfán comenzó en 2025. “Lo de nosotros recién fue este año. Como digo, yo no le he pedido nada”, aseguró con firmeza.

Sin embargo, imágenes difundidas por ‘Magaly TV, La Firme’ cuentan otra historia. Según el ampay emitido la semana pasada, el exfutbolista y la influencer ya se dejaban ver juntos desde octubre de 2024 en Máncora, donde incluso fueron captados besándose.