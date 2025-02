En la última edición de 'Good time', Mario Irivarren sorprendió a sus seguidores al hablar sobre un episodio poco conocido de su vida. El integrante de 'Esto es guerra' recordó su viaje a Máncora en 2014, donde fue visto en una sonada fiesta junto a Laura Spoya y un grupo de amigas, poco después de su ruptura con Alondra García Miró.

Durante la conversación en el canal de YouTube 'Todo good', el modelo fue cuestionado sobre los rumores de una posible aventura con la exMiss Perú. Ante la insistencia, Mario decidió romper su silencio y contar lo que realmente ocurrió en aquel viaje."Tengo que aceptar que yo cedí, yo acepté. Ustedes ya conocen a Laura y saben que ella tiene gustos medio raros y unas costumbres medias extrañas (...). Yo no quería porque va en contra de mis principios, me parecía que no era lo correcto, pero Laura es muy persuasiva", comentó entre risas.

Mario Irivarren y su inesperado viaje con Laura Spoya

Para sorpresa de todos, la revelación de Mario Irivarren no estuvo relacionada con un romance, sino con una experiencia espiritual poco usual. Laura Spoya contó que, al verlo devastado por su ruptura con Alondra García Miró, le ofreció un método poco convencional para superar el desamor: acudir a un chamán. "Unos métodos súper prácticos, así que él aceptó acompañarme con un amigo (...). Mario Irivarren fue conmigo al chamán", reveló la modelo, generando risas entre los presentes.

Aunque al inicio Mario se mostró escéptico, finalmente accedió a participar en el ritual. "Él no quería aceptar porque decía que era una persona científica y que no creía en ello. Él cerró los ojos cuando le hicieron la limpia, él lloró", aseguró Laura Spoya, mientras Irivarren reaccionaba indignado.

Laura Spoya descarta romance con Mario Irivarren

Pese a las especulaciones que han surgido a lo largo de los años, Laura Spoya fue tajante al negar cualquier tipo de romance con Mario Irivarren. "La verdad es que entre Mario y yo nunca ha pasado nada, gente", sentenció la modelo, dejando en claro que su vínculo siempre ha sido únicamente de amistad. Con esta confesión, se pone fin a los rumores sobre un posible romance entre ambos, aunque la anécdota del chamán quedará como un recuerdo inolvidable para Mario Irivarren.