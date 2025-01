A casi una década de haber terminado su relación con la modelo Alondra García Miró, Mario Irivarren, conocido por su participación en el reality 'Esto es guerra' y 'Combate', se sinceró en el podcast 'Todo good'. Durante la conversación, el chico reality compartió cómo vivió uno de los momentos más difíciles de su vida personal: la ruptura con Alondra, seguida del romance que ella inició con el futbolista Paolo Guerrero.

El modelo no solo habló sobre el dolor emocional que atravesó tras la separación, sino que también reveló un detalle inédito que lo marcó profundamente: la canción “Mi declaración de amor”, que caracterizó la relación entre Alondra y Paolo, en realidad era significativa para él, pues había sido la banda sonora de su propio romance con la modelo.

Mario Irivarren hace triste confesión sobre su ruptura con Alondra García Miró

En el podcast 'Todo good', Mario Irivarren no se guardó nada y relató lo difícil que fue enfrentar el fin de su relación con Alondra García Miró. Según el exchico reality, la separación lo dejó devastado emocionalmente: “La verdad sí fue un momento de mi vida bien duro. (...) Pasé de tener todo a no tener nada", confesó.

Irivarren recordó que, tras la ruptura, no solo enfrentó la tristeza de haber perdido a su pareja, sino que también tuvo que lidiar con los comentarios crueles del público en redes sociales. Esto ocurrió cuando, solo dos meses después del término, Alondra comenzó una relación sentimental con Paolo Guerrero, uno de los futbolistas más reconocidos del Perú.

"Me decían ‘cachudo’ y me dolía”, comentó Mario al recordar la hostilidad de las críticas en aquel momento. Además, añadió que esa experiencia lo marcó profundamente, provocando cambios en su personalidad: “La pasé muy mal, lloré mucho, y creo que me volví más frío después de eso”.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre Paolo Guerrero y Alondra García Miró?

Uno de los detalles que más sorprendió a los seguidores de Mario Irivarren fue su revelación sobre la canción 'Mi declaración de amor', un tema que se convirtió en un símbolo del romance entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero. Según Mario, esta canción no solo había sido significativa para él y Alondra durante su relación, sino que incluso el vehículo donde se grabó el videoclip pertenecía a él.

"Esa canción era mía, nuestra. La escuchaba cuando estábamos juntos, pero luego pasó a ser la canción de ellos. Fue muy duro para mí porque todo el mundo la asociaba con su romance, y yo tenía que escucharla”, confesó con evidente incomodidad.