Han pasado casi diez años desde que Mario Irivarren y Alondra García Miró terminaron su relación, pero el recuerdo de esa ruptura sigue vivo en la memoria del chico reality. En una reciente entrevista, el actual integrante de 'Esto es guerra' confesó que atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida tras la separación. Además, reveló un inesperado detalle sobre la relación de su expareja con el futbolista Paolo Guerrero, lo que ha generado revuelo en redes sociales.

Durante su participación en el pódcast 'Todo good', Irivarren habló sin filtros sobre el impacto emocional que tuvo la ruptura y cómo esta lo llevó a cambiar su forma de ser. También sorprendió al contar que 'Mi declaración de amor', canción que simbolizó su amor con la modelo ojiverde, terminó siendo relacionada con el romance de la exchica reality y el excapitán de la selección peruana.

Mario Irivarren cuenta secreto de la relación entre Alondra García y Paolo Guerrero

Mario Irivarren no ocultó lo difícil que fue superar su ruptura amorosa con Alondra García Miró. En la conversación con los conductores del pódcast, el influencer reveló que la separación lo afectó profundamente, al punto de sentirse en un estado depresivo. "La verdad, sí fue un momento bien duro. Pasé de tenerlo todo a no tener nada. A los dos meses, Alondra comenzó su relación con Paolo y eso me golpeó. La gente es cruel, yo la estaba pasando muy mal y he llorado mucho. En esa época me decían 'cachudo' y me dolía", confesó el exchico reality.

Uno de los momentos más difíciles para Irivarren fue cuando la prensa y los seguidores de la pareja comenzaron a vincular la canción 'Mi declaración de amor' con la historia de Alondra y Paolo Guerrero. Según el exintegrante de 'Combate', este tema musical tenía un significado especial en su relación con la modelo y no con la del futbolista.

"La canción que caracterizó la relación de Alondra y Paolo era la de 'Mi declaración de amor', esa era mi canción. (...) Encima el carro en el que lo graba era mío. Graba la canción y cuando comienza su relación, se la atribuyen a su relación, yo tenía que escuchar mi canción cuando hablaban de ellos. La canción no tenía nada que ver con Paolo", añadió.