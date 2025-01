El modelo peruano y exchico reality Mario Irivarren reveló en el podcast ‘Good Time’ una experiencia que lo dejó marcado durante su paso por el aeropuerto de Atlanta, en Estados Unidos. El exintegrante de 'Combate' relató que fue detenido por oficiales de Migraciones, quienes lo consideraron sospechoso debido a una combinación de factores, entre ellos, el contenido de su maleta, donde llevaba proteína en polvo, y ciertos detalles sobre su viaje.

“Tenía las cuatro señales de alerta de que algo sospechoso estaba pasando”, declaró el también deportista, explicando que viajaba solo, con un pasaje adquirido pocos días antes del vuelo, y planeaba permanecer únicamente tres días en el país. Su perfil llamó la atención de las autoridades, quienes lo sometieron a una exhaustiva revisión que terminó con un final inesperado, pero también lleno de anécdotas.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre su detención en Estados Unidos?

Según detalló Mario Irivarren, su experiencia comenzó cuando una oficial de Migraciones decidió enviarlo a revisión tras notar las características de su viaje. “Me ficharon como burrier”, explicó al contar que un oficial le solicitó una foto de su maleta para ayudarlo a encontrarla, algo que en un principio consideró un gesto amable. Sin embargo, después entendió que esta solicitud levantó aún más sospechas, pues, según relató, “por lo general, le entregan una maleta al burrier y ellos le toman foto para no confundirse”.

Al inspeccionar su equipaje, los oficiales estadounidenses centraron su atención en el contenido. Aunque el modelo pensó que revisarían únicamente la proteína en polvo que llevaba consigo, su nerviosismo creció cuando las autoridades encontraron pastillas de melatonina que había llevado para dormir durante el viaje y comenzaron a analizarlas con excesivo detalle. “El tío las olió y las revisó 80 veces. Yo no entendía por qué lo hacía. Llamó a otro policía. Las miraban y las olían”, relató en el canal de streaming.

Mario Irivarren al estilo de ‘Alerta Aeropuerto’

Durante la revisión, Mario Irivarren fue sometido a un interrogatorio exhaustivo con preguntas como: “¿Es tu maleta?”, “¿Tú la empacaste?”, y “¿Traes algo para alguien?”. Su respuesta afirmativa sobre llevar jarabes para una amiga encendió aún más las alarmas del oficial. “El policía estaba excitado, ya no podía más, estaba a punto de leerme mis derechos”, bromeó al recordar el momento.

Otro de los objetos que despertaron sospechas fueron hilos de coser que llevaba como encargo de un amigo. La barrera idiomática complicó la situación, ya que el oficial no hablaba español y Mario no dominaba el inglés. Finalmente, fue necesario llamar a un traductor para aclarar el propósito del contenido. “Ellos no entendían para qué llevaba eso y creyeron que se trataba de algo raro”, explicó.