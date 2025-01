Alejado de las polémicas, Mario Irivarren es uno de los chicos reality con mayor permanencia en la televisión, desde sus inicios en ‘Combate’ y actualmente como parte de ‘Esto es guerra’. A pesar de llevar más de 10 años en la televisión, el joven ha confesado que no planea dejar este tipo de formatos de competencia. “Entre ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’ tengo 13 años, van a ser 14”, detalló para un conocido podcast.

Cabe señalar que Mario Irivarren enfrenta una difícil situación de salud, luego de un accidente ocurrido durante una de las competencias del programa ‘Esto es guerra’. Su pareja, Onelia Molina, compartió información adicional sobre su condición, revelando que el guerrero se encuentra en un estado delicado y no está atravesando un buen momento.

Mario Irivarren quiere continuar en la televisión

Durante su última participación en el podcast de YouTube ‘Habla good’, Mario Irivarren fue consultado sobre su permanencia en la televisión, ya que surgió la duda de si el chico reality había pensado en retirarse de ‘Esto es guerra’ tras más de una década en el programa.

“No veo motivo por el cual me tendría que ir del programa. El programa no me impide crecer, no me impide tener un programa de streaming, no me impide invertir y supervisar mi negocio, no me impide invertir en el extranjero. No me impide nada; al contrario, me da las herramientas. Entonces, no veo por qué me iría”, detalló el modelo.

Asimismo, Mario Irivarren detalló que durante un tiempo solo iba al programa para cumplir su contrato, pero luego cambió esta visión sobre el reality de competencia.

“Disfruto el programa, estoy muy comprometido. Hubo una época en la que yo sí iba solo a cobrar un sueldo. Hoy en día voy a querer hacer un buen programa y que la gente reciba un buen show. Me pongo la camiseta”, aseguró.

¿Tiene problemas con ser llamado ‘chico reality’?

Por otro lado, Mario Irivarren ha dejado en claro que no tiene problemas con seguir en un reality de competencia, a diferencia de otros compañeros que decidieron retirarse.

“Tengo compañeros que en el camino dijeron: ‘yo quiero probar nuevas facetas, voy a dar un paso al costado’, a pesar de que lo podían, están ahí y siento que a algunos no les funcionó. Siento que dejaron una buena oportunidad por querer sacarse ese estigma del chico reality que la gente que no nos sigue y no nos ve, nos estereotipa de una manera no positiva”, concluyó en el podcast.