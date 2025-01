Laura Spoya, reconocida por haber sido coronada como Miss Perú y por su actual faceta como conductora del exitoso podcast 'Good time', ha sorprendido a su audiencia al compartir una impactante experiencia vivida durante su embarazo. Durante su participación en el podcast 'Todo good', la modelo reveló una anécdota que dejó perplejos a los oyentes: su inusual deseo por comer tierra y arcilla, deseo el cual, terminó cumpliendo avalado por su ginecólogo de turno.

"Yo salivaba pensando en comer arcilla y comer tierra", relató Spoya, quien no dudó en describir los extraños antojos que experimentó mientras esperaba a su hija. En otro momento, fue más enfática con los antojos que tenía y aseveró que llegó a comer una especia de tierra extraña. "Llegué a un punto de tanta obsesión que le dije a mi ginecólogo", confesó la exchica reality.

Laura Spoya y sus extraños antojos en el embarazo

Antes de revelar los detalles más insólitos de su experiencia, Laura Spoya explicó cómo sus antojos durante el embarazo llegaron a un punto inesperado que la llevó a consultar a su ginecólogo. Con una mezcla de sorpresa y determinación, la ex Miss Perú describió cómo la obsesión por comer tierra no solo se intensificó, sino que se convirtió en algo que no podía ignorar, lo que la motivó a buscar orientación médica para encontrar una solución segura.

"Llegué a un punto de tanta obsesión, hablé con mi ginecólogo y le dije 'quiero comer tierra, lo voy a hacer, y quiero que me digas cuál es la más saludable, porque de todas formas me la voy a comer'. Él mismo me recomendó dónde comprar la arcilla que era una arcilla especial. Me mandaron unas tierritas, una tierra que se podía comer porque había sido hecha exactamente para este tipo de personas con esta obsesión por comer", señaló Laura Spoya.

Spoya también compartió cómo este inusual hábito impactó su vida cotidiana, al punto de volverse una actividad habitual mientras veía televisión. La conductora, con su característico sentido del humor, relató cómo su esposo reaccionaba a estas escenas tan poco convencionales. "Comía obsesivamente las barritas de tierra viendo tele. Mi marido me miraba y me decía 'no puedo verte, estás comiendo tierra'", acotó.