La influencer peruana Laura Spoya volvió a ser tendencia tras una inesperada confesión en su podcast 'Good time'. Durante el programa, la modelo reveló que, por curiosidad, abrió una cuenta en OnlyFans, donde se especializó en compartir contenido de sus pies. Aunque la experiencia fue rentable, con ganancias de hasta 700 dólares en pocos días, decidió retirarse debido a los perturbadores mensajes que recibió de algunos suscriptores.

Según relató, su incursión en esta plataforma surgió por recomendación de una amiga, quien le comentó sobre las oportunidades económicas que ofrecía el negocio. Sin embargo, la incomodidad de ciertas peticiones la llevó a cerrar su cuenta rápidamente. "Me dio cringe, los mensajes eran demasiado raros", expresó entre risas, aunque dejando en claro su incomodidad.

Laura Spoya confiesa desagradables mensajes en OnlyFans

Durante el episodio de su podcast, Laura Spoya explicó que su perfil en la plataforma tenía una suscripción de 9 dólares y que, en menos de una semana, logró captar una considerable cantidad de seguidores. Para atraer más suscriptores, subió tres videos en los que solo aparecían sus pies, sin mostrar su rostro ni ningún otro contenido explícito.

No obstante, la ex Miss Perú reveló que su bandeja de entrada pronto se llenó de solicitudes fuera de lo común. "Me empezaron a llegar varios mensajes y gané, creo, 700 dólares en un par de días, pero los mensajes eran de puros enfermitos", relató. Entre las peticiones más extrañas, mencionó que algunos usuarios le pedían que metiera sus pies en una sandía o que pisara un osito de peluche.

A pesar de que el negocio resultó rentable, Laura Spoya decidió que no valía la pena continuar. "Me decían que el máximo dinero se ganaba cumpliendo fantasías en los mensajes privados, pero eso ya no me gustó", confesó. Además, entre bromas, agregó que su abuela no estaría orgullosa de ella si seguía en ese camino.

Finalmente, Laura Spoya aseguró que su incursión en esta plataforma fue simplemente un "experimento social" y que no tenía intenciones de seguir explorando este tipo de contenido. "Fue solo una prueba, quería ver si realmente se podía ganar dinero, pero no es para mí", concluyó.