Alondra García Miró fue abordada por una reportera de ‘Amor y Fuego’ con una pregunta sobre su exnovio, Mario Irivarren, quien recientemente ha estado compartiendo anécdotas sobre su relación en la época en la que ambos formaban parte de ‘Combate’. El chico reality ha hecho estas revelaciones a través de su pódcast ‘Todo Good’, que conduce junto a Laura Spoya y Gerardo Pe. Sin embargo, nadie imaginó la insólita reacción que tuvo la modelo al escuchar el nombre de su expareja.

Actualmente, la ojiverde sigue brillando en el extranjero como influencer, siendo imagen de prestigiosas marcas de ropa y joyas que la visten para exclusivas fiestas en Europa. Además, su romance con el empresario Francisco Alister atraviesa un gran momento, y por primera vez, habló ante cámaras sobre su relación, asegurando que se encuentra más feliz que nunca.

¿Cómo reaccionó Alondra García Miró tras pregunta sobre su ex Mario Irivarren?

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, emitida el viernes 31 de enero, Alondra García Miró fue consultada sobre su alejamiento de los realitys de competencia. Sin embargo, la modelo evitó profundizar en el tema y dejó claro que no daría más detalles. "No voy a hablar más del tema, pero sí me alejé de todo, aunque ahora estoy feliz", declaró con firmeza.

Pero el momento más inesperado llegó cuando la reportera mencionó a su exnovio, Mario Irivarren, con quien mantuvo una relación de un año. Ante esto, Alondra reaccionó de forma sorpresiva: esbozó una gran sonrisa y se fue de la entrevista, dejando a la periodista sola. Minutos después, la modelo regresó y continuó conversando sobre otros temas, como si nada hubiera pasado.

Alondra García Miró habla por primera vez sobre su novio Francisco Alister

Alondra García Miró siempre ha sido discreta con su vida sentimental, evitando exponer detalles sobre su relación con el empresario estadounidense Francisco Alister. Sin embargo, este viernes 31 de enero salieron a la luz imágenes exclusivas donde la modelo no dudó en hablar abiertamente sobre su romance.

"Estoy demasiado feliz, demasiado contenta. Me siento plena, súper agradecida y bendecida. Así que nada, esperando con ansias lo que traerá este 2025, especialmente en lo profesional, pero en este momento estoy muy bien y muy contenta", expresó la exchica reality, dejando en claro que atraviesa uno de sus mejores momentos.