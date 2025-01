Mario Irivarren sorprendió a sus seguidores al confesar que tuvo que operarse la nariz en tres ocasiones debido a complicaciones con los resultados iniciales. La revelación se dio en una reciente emisión de su programa digital 'Good time', donde comparte conducción junto a Laura Spoya y Gerardo Pe. El chico reality calificó el proceso como una “experiencia traumática” que, pese a los contratiempos, pudo superar con la ayuda de un especialista adecuado.

Además de hablar sobre sus cirugías nasales, el popular influencer también abordó otro procedimiento estético al que se sometió: un trasplante capilar, realizado tras años de lidiar con comentarios negativos sobre su apariencia física.

¿Por qué Mario Irivarren se operó la nariz tres veces?

Durante el programa, Mario Irivarren no tuvo reparos en detallar los problemas que enfrentó con las primeras dos cirugías de nariz, a las que se sometió antes de ingresar a 'Combate'. “¿Por qué me operé tres veces? Porque me dejaron mal las dos primeras (…) Fue una experiencia traumática la que me tocó vivir”, señaló. Según relató, los resultados iniciales no solucionaron los problemas estéticos y funcionales que tenía, por lo que decidió buscar un nuevo especialista.

“Yo le reclamé a ese mismo doctor y me volvió a operar por segunda vez, pero como entré al quirófano, salí, te lo juro. Nadie así nomás, quiere operar una nariz que ya ha sido tocada dos veces”, confesó el conductor. Finalmente, después de investigar, encontró al doctor César Antezana Delgado, quien realizó la tercera intervención quirúrgica. Entre risas, Laura Spoya bromeó con el tema y lo apodó “Mario 7 ñatas”, lo que generó carcajadas en el set y con la audiencia.

Además de las cirugías de nariz, Mario confesó que se sometió a un trasplante capilar. Este procedimiento fue motivado por los comentarios y burlas que recibía acerca de su cabello: “A mí me decían cable peligroso, está pelado”, reveló entre risas. Durante el programa, mostró imágenes de su transformación, dejando en claro que los resultados le devolvieron la confianza en su apariencia.