La descentralización de la inversión, la generación de empleo formal y la capacidad del Estado para ejecutar proyectos serán algunos de los asuntos que concentrarán la discusión en CADE Ejecutivos 2026. El encuentro empresarial regresará a Urubamba, Cusco, en un contexto en el que el país busca impulsar nuevas inversiones y reducir las diferencias económicas entre Lima y las regiones.

Organizado por IPAE Acción Empresarial, el foro celebrará su edición número 64 con una agenda que busca promover acuerdos entre el sector público, privado, la academia y la sociedad civil. Rolando Arellano Cueva preside el comité organizador de esta edición, que plantea como principal objetivo pasar del diagnóstico a compromisos concretos para el desarrollo nacional.

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CADE 2026: cuatro ejes para discutir el crecimiento del Perú

El programa estará organizado en cuatro grandes bloques. El primero, 'La necesidad de unirnos', abordará los obstáculos que afectan el desarrollo del país, entre ellos la polarización, la desconfianza, la informalidad y las brechas territoriales. También se analizarán las condiciones que podrían facilitar una mayor colaboración entre los distintos sectores.

El segundo bloque, 'Crecer desde las regiones', pondrá el foco en la descentralización económica y las oportunidades de inversión fuera de Lima. La discusión incluirá el aprovechamiento de los presupuestos regionales, el canon y los mecanismos de participación privada en proyectos de infraestructura y servicios públicos.

La agenda también contempla el análisis de las oportunidades que ofrece el escenario internacional. Bajo el eje 'Crecer en el mundo global', se discutirán las posibilidades del Perú en sectores vinculados con minerales críticos, alimentos, energía y cadenas globales de valor.

Finalmente, 'Avanzar unidos' buscará trasladar las propuestas del encuentro a compromisos entre empresas, gremios y autoridades. El desafío será establecer iniciativas que puedan convertirse en proyectos y resultados verificables, más allá de las declaraciones formuladas durante las jornadas.

Inversión y empleo formal, entre los principales desafíos

Uno de los temas centrales será cómo aprovechar el potencial productivo de las regiones para atraer capitales y generar puestos de trabajo. Sectores como la minería, la agroindustria y el turismo figuran entre las actividades que podrían impulsar las economías regionales y desarrollar cadenas de proveedores locales.

Sin embargo, el desafío de la formalización laboral sigue siendo considerable. Según información del INEI correspondiente al periodo abril de 2025-marzo de 2026, el 69,8% de la población ocupada urbana tenía un empleo informal. Esta situación refleja las dificultades para ampliar el empleo formal y mejorar la productividad de los trabajadores.

IPAE Acción Empresarial también ha planteado una visión de desarrollo hacia 2050 que comprende cinco prioridades: impulsar la inversión productiva y el empleo formal, fortalecer las instituciones, mejorar la educación, ampliar el acceso a servicios de salud y cerrar las brechas de infraestructura.

Estas propuestas serán abordadas en la sesión 'Perú al medio siglo', a cargo de Pablo Bustamante, past presidente de IPAE Acción Empresarial. La iniciativa busca que los objetivos de largo plazo se traduzcan en proyectos, compromisos y metas medibles con participación del Estado, las empresas, los gobiernos regionales y la sociedad civil.

Infraestructura y gestión pública, pendientes para las regiones

Otro punto de discusión será la capacidad de convertir los recursos disponibles en infraestructura y mejores servicios para la población. La disponibilidad de presupuestos y recursos provenientes del canon no garantiza por sí sola que las regiones puedan ejecutar proyectos oportunamente.

En ese escenario, las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI) forman parte de los mecanismos que se pondrán en discusión para acelerar inversiones en transporte, agua, saneamiento y conectividad. El reto será mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado para que los proyectos respondan a las necesidades de cada territorio.

El turismo también tendrá un espacio dentro de la agenda regional. De acuerdo con cifras del Mincetur difundidas en el marco de la presentación del encuentro, esta actividad aporta cerca del 3% del PBI y genera alrededor de 1,3 millones de empleos directos e indirectos. Cusco será uno de los ejemplos para discutir cómo aprovechar el potencial turístico y ampliar sus beneficios hacia otras actividades económicas.

Líderes nacionales e internacionales participarán en CADE Ejecutivos

La edición 2026 reunirá a representantes del sector empresarial, autoridades y especialistas nacionales e internacionales. Entre los participantes internacionales anunciados figuran Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, quienes compartirán perspectivas sobre inversión y desarrollo territorial.

El encuentro se realizará del 24 al 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, ubicado en la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de Vidawasi, en Urubamba. Con su retorno a Cusco, CADE buscará que el debate sobre el crecimiento económico incorpore las oportunidades y dificultades que enfrentan las regiones.