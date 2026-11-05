El Niño presiona el empleo en agricultura, pesca y minería: 162.900 puestos menos y trabajadores independientes desprotegidos

Pescadores y agricultores familiares, entre los más expuestos cuando el clima o el mar afectan la producción.

Pescadores y agricultores familiares, entre los más expuestos cuando el clima o el mar afectan la producción. Composición LR

La emergencia laboral asociada al Fenómeno El Niño (FEN) ya tiene un primer reflejo en las cifras de empleo. Los sectores de agricultura, pesca y minería perdieron 162.900 puestos de trabajo durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este retroceso preocupa porque estas actividades dependen directamente del clima y de los recursos naturales. Cuando las lluvias, las sequías o los cambios en el mar afectan la producción, las empresas reducen sus operaciones y necesitan menos trabajadores.

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Pero el impacto no termina en quienes tienen un empleo formal, sino que alcanza también a pescadores, agricultores familiares y personas que viven de actividades independientes, cuyos ingresos pueden desaparecer cuando se interrumpe su trabajo.

Las proyecciones de empleo para 2026 se recortaron en pesca y agricultura, los sectores más expuestos al clima.

Para Juan Carlos Vargas, economista e investigador del Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), precisamente ahí se encuentra una de las principales debilidades de la respuesta del Gobierno. Mientras las medidas económicas apuntan a sostener la actividad productiva y financiar obras de prevención y reconstrucción, todavía no existe una estrategia suficientemente clara para identificar y proteger a quienes ya perdieron su fuente de ingresos.

Pesca pierde actividad y anticipa un mayor deterioro del empleo

La contracción laboral va de la mano con la caída de la producción. Vargas explicó a La República que las empresas contratan según cuánto producen. Si una actividad reduce su oferta de bienes o servicios, necesita menos trabajadores. Por eso los sectores primarios concentran la mayor pérdida de empleos.

Uno de los casos más críticos es la pesca. De acuerdo con la información presentada por PLADES, esta actividad acumuló una contracción de 31,7% al tercer trimestre de 2026, mientras minería e hidrocarburos retrocedieron 5,5%.

La menor disponibilidad de especies marinas ha complicado las operaciones de la industria pesquera, que necesita estos recursos para elaborar harina y conservas. Los peces se desplazan hacia otras zonas o permanecen a profundidades que dificultan su captura, por lo que varias operaciones se han visto paralizadas desde mayo.

El efecto sobre el empleo ya había sido advertido por un estudio encargado por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), que estimó entre 55.000 y 70.000 los puestos de trabajo afectados en la pesca industrial. Para Vargas, esta actividad explicaría buena parte de la pérdida registrada durante el primer semestre, aunque advierte que el deterioro podría extenderse con mayor fuerza a la agricultura en los siguientes meses.

El especialista prevé que los próximos reportes laborales reflejen un impacto mayor, pues la actividad productiva ha seguido restringiéndose. La agricultura, por ejemplo, todavía mostraba una caída menor en los indicadores presentados, pero sus efectos podrían hacerse más visibles conforme avance la afectación climática.

Trabajadores independientes quedan fuera de la respuesta ante El Niño

El problema de las medidas planteadas por el Gobierno es que buena parte de ellas está pensada para empresas formales y trabajadores asalariados, cuando una emergencia climática también golpea a quienes no tienen un empleador que responda por sus ingresos. Es el caso de los trabajadores por cuenta propia y de las familias que dependen de pequeños terrenos de cultivo para producir y subsistir.

Vargas advirtió que estos grupos prácticamente no aparecen en las propuestas que se vienen discutiendo entre el Estado, los gremios empresariales y las centrales sindicales.

"Hay alguien que está fuera de la mesa, fuera de la discusión, que es esto que hemos mencionado... los que están siendo invisibilizados", señaló.

La situación es especialmente delicada en regiones con altos niveles de informalidad. En Piura, por ejemplo, alrededor del 65% del empleo es informal. Allí, perder una cosecha o detener una actividad comercial puede dejar a miles de personas sin ingresos, y muchas no cuentan con la protección que sí tiene un trabajador formal.

El paquete económico anunciado incluye bonos para familias vulnerables, mantenimiento de colegios, centros de salud y carreteras, construcción de viviendas y obras de saneamiento, además de recursos para dar liquidez a los sectores afectados. Son medidas pensadas para sostener la economía y recuperar la infraestructura dañada, pero no resuelven qué pasará con las personas que dejarán de trabajar durante la emergencia.

Por eso, el investigador propone crear mecanismos de compensación para los trabajadores independientes y autónomos, y subsidiar las planillas para que las empresas puedan mantener a su personal. Así se evitaría que los despidos o la suspensión perfecta de labores sean la primera salida cuando la actividad económica cae.

Piden proteger el empleo para evitar otro golpe como el de la pandemia

La preocupación tiene un antecedente concreto. Durante la pandemia de COVID-19, el país perdió alrededor de 500.000 puestos de trabajo formales y tardó cerca de cuatro años en volver a los niveles previos, recordó Vargas. A esto se sumaron los trabajadores independientes que también tuvieron que parar sus actividades, pero que no contaban con una protección equivalente.

Para evitar que una emergencia climática vuelva a dejar una secuela prolongada en el empleo, las centrales sindicales presentaron al Consejo Nacional del Trabajo una propuesta que incluye una fiscalización más estricta de la suspensión perfecta. Este mecanismo permite que la empresa deje de exigir trabajo y de pagar remuneraciones por un tiempo, pero los gremios piden que solo se aplique cuando sea realmente imposible seguir operando, y que esa situación esté acreditada y fiscalizada.

El documento también propone licencias con goce de haber que luego puedan compensarse, protección de los salarios cuando haya reubicaciones geográficas y subsidios condicionados a mantener las planillas. En el caso de los independientes, el desafío es crear un sistema que permita identificarlos y hacerles llegar ayuda cuando sus actividades se interrumpan.

Vargas considera que el país cuenta con mejores condiciones económicas para financiar una respuesta de mayor alcance que antes de la pandemia. "Estamos en condiciones económicas mucho mejores que las que teníamos en el 2019. Entonces, no hay una excusa por dinero, hay dinero. (...) Los recursos están ahí y pueden brindar una base para tener programas un poquito más ambiciosos", sostuvo.

A su juicio, hay que partir de reconocer que proteger el empleo también es proteger a quienes trabajan por cuenta propia, porque sus ingresos sostienen el consumo de miles de hogares.

La respuesta ante El Niño no debería medirse solo por el dinero destinado a reconstruir carreteras, reparar infraestructura o reactivar empresas. También tendrá que demostrar si logra llegar a quienes ya perdieron su trabajo y a quienes podrían quedarse sin ingresos cuando las actividades productivas vuelvan a paralizarse.