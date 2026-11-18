El Poder Ejecutivo publicó este martes en el diario oficial El Peruano el Decreto de Urgencia N.° 018-2026, que autoriza el otorgamiento, por única vez, de una bonificación extraordinaria de S/200,00 (doscientos y 00/100 soles) a favor de los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) regulado por el Decreto Ley N.° 19990.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), órgano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que la medida busca mitigar la pérdida de capacidad adquisitiva de los pensionistas, generada por las intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

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El decreto señala que el SNP beneficia mayoritariamente a pensionistas cuyos ingresos oscilan entre S/300, S/400 y S/600, por lo que el incremento de precios impacta directamente en su poder adquisitivo.

¿Quiénes recibirán el bono?

De acuerdo con el decreto de urgencia, la bonificación extraordinaria se otorgará a los pensionistas del SNP que cumplan las siguientes condiciones:

Contar con una pensión otorgada con carácter definitivo.

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Encontrarse registrados en la planilla de pensiones del SNP al 30 de noviembre de 2026.

Si el pensionista percibe más de una pensión, se le otorgará una sola bonificación.

La bonificación es incompatible con la percepción simultánea de remuneraciones provenientes del sector público.

Pago y características del bono

El bono se pagará con la pensión de diciembre de 2026, en el mismo cronograma y sin trámite adicional.

La ONP informa que dicha bonificación no tiene naturaleza remunerativa ni pensionable, no se incorpora a la pensión y no constituye base de cálculo para reajustes, beneficios o prestaciones de ningún tipo. Asimismo, la ONP no efectuará retenciones ni descuentos sobre el monto, salvo los ordenados por mandato judicial.

El gasto será financiado con cargo al presupuesto institucional de la ONP, y el decreto de urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

MININTER: pago de bonificación

Entre tanto, el Ministerio del Interior viene impulsando las gestiones presupuestales necesarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para garantizar el pago de la bonificación por alto riesgo a la vida al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) que participó en los estados de emergencia decretados a nivel nacional entre abril y los primeros días de noviembre de 2026.

Como parte de estas acciones, el pasado 9 de noviembre, el Mininter remitió al MEF la actualización del requerimiento de recursos adicionales por más de S/450 millones, destinados a financiar esta bonificación, en reconocimiento al servicio y compromiso de los efectivos policiales que participaron en las operaciones desplegadas durante los estados de emergencia.

En ese marco, se cuenta con el compromiso del MEF de atender el financiamiento de los pagos correspondientes durante el mes de noviembre; para tal efecto, dicho sector viene gestionando el proyecto de Decreto Supremo que permitirá autorizar los recursos necesarios.