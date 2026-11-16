Carl Sagan, divulgador científico, sobre el verdadero significado de la inteligencia: “Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente" El famoso astrónomo destaca que acumular datos sin análisis no garantiza un buen criterio. La clave está en cómo utilizamos el conocimiento para evaluar y discernir información.

Carl Sagan, uno de los divulgadores científicos más reconocidos de la historia, dejó una reflexión que invita a reconsiderar qué significa realmente ser inteligente. “Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también juicio”, escribió el astrónomo en una frase que distingue entre acumular conocimientos y tener la capacidad de comprenderlos.

El investigador creador de la serie documental 'Cosmos' plantea que conocer muchos datos no garantiza que una persona sepa interpretarlos. Alguien puede memorizar cifras, conceptos y teorías, pero eso no significa que tenga el criterio necesario para relacionarlos, reconocer errores o tomar decisiones acertadas. Para Sagan, el valor del conocimiento también depende de cómo se utiliza.

¿Por qué saber mucho no significa necesariamente ser inteligente?

La diferencia está en lo que hacemos con la información que recibimos. Acumular conocimientos permite conocer hechos y ampliar nuestra comprensión sobre distintos temas, pero la inteligencia requiere ir un paso más allá: analizar, comparar y encontrar sentido en aquello que aprendemos.

Esta capacidad también implica no aceptar cualquier afirmación como verdadera. Sagan defendía una actitud de escepticismo saludable, basada en examinar las pruebas antes de llegar a una conclusión. Su conocida expresión “Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias” resume esa forma de entender el pensamiento científico.

En ese sentido, tener buen juicio significa evaluar lo que sabemos, reconocer cuándo una explicación no resulta convincente y evitar conclusiones apresuradas. No se trata de desconfiar de todo, sino de aprender a distinguir entre una afirmación respaldada por evidencias y otra que carece de fundamentos.

¿Por qué la reflexión de Carl Sagan sigue vigente en la era digital?

La advertencia del astrónomo adquiere una relevancia particular en una época en la que basta un dispositivo móvil para consultar millones de datos en cuestión de segundos. Internet y las herramientas de inteligencia artificial facilitan el acceso a contenidos, pero disponer de respuestas inmediatas no garantiza que comprendamos su significado ni que sepamos identificar información engañosa.

Por eso, su reflexión sigue siendo una invitación a desarrollar el criterio propio. Antes de compartir una noticia, aceptar una explicación o repetir un dato, resulta necesario revisar su procedencia y entender el contexto en el que aparece.

La idea central de Sagan es que aprender no consiste únicamente en guardar información en la memoria. La verdadera inteligencia también se demuestra al interpretarla, cuestionarla y utilizarla para comprender mejor el mundo. Saber mucho puede ser valioso, pero saber pensar es lo que permite darle sentido a ese conocimiento.