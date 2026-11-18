¡Lluvias regresan a Lima! Estos son los distritos donde caerá más agua desde hoy hasta el viernes Senamhi prevé precipitaciones entre el 18 y el 20 de noviembre, principalmente durante la noche y madrugada. El sur limeño concentra las zonas con mayor probabilidad de llovizna y aniegos.

Lima y Callao enfrentan lloviznas ligeras del 18 al 20 de noviembre, según Senamhi, lo que podría causar aniegos puntuales en el sur de la capital por deficiencias en drenaje. | Difusión

Lima y Callao enfrentan lloviznas ligeras del 18 al 20 de noviembre, según Senamhi, lo que podría causar aniegos puntuales en el sur de la capital por deficiencias en drenaje. | Difusión

Lima y Callao tendrán lloviznas entre este miércoles 18 y el viernes 20 de noviembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Aunque se tratará de precipitaciones ligeras, el organismo advirtió que podrían generar aniegos puntuales, sobre todo en zonas del sur de la capital donde existen deficiencias en los sistemas de drenaje.

La especialista en meteorología del Senamhi, Raquel Loayza, explicó a la Agencia Andina que para el jueves 19 de noviembre se espera una precipitación de entre 0,5 y 1,2 milímetros por día, equivalente a entre 0,5 y 1,2 litros de agua por metro cuadrado.

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¿A qué hora lloverá en Lima?

Las lloviznas se presentarían principalmente durante la noche y la madrugada y podrían extenderse hasta las primeras horas de la mañana, aproximadamente hasta las 7:00 u 8:00 a. m.

No obstante, Senamhi no descarta que puedan registrarse episodios breves de precipitación durante la tarde, dependiendo de las condiciones atmosféricas de cada momento.

¿Qué distritos tendrán más lloviznas?

Las zonas con mayor probabilidad de registrar estas precipitaciones se encuentran en el sur de Lima. Entre los distritos señalados por Senamhi están:

Villa María del Triunfo

Villa El Salvador

San Juan de Miraflores

Chorrillos

La mayor concentración de humedad en estos sectores está relacionada con sus características geográficas. Las lloviznas también podrían aparecer de forma intermitente en otros distritos de Lima, tanto en el este como en el oeste.

¿Habrá aniegos por las lloviznas?

Aunque las precipitaciones serán ligeras, pueden provocar acumulación de agua y aniegos en puntos específicos donde el drenaje urbano presenta problemas.

Senamhi puso como ejemplo a Villa María del Triunfo, donde pequeñas cantidades de lluvia pueden generar acumulaciones en determinados sectores, como ya ocurrió anteriormente en un bypass de una de sus principales avenidas.

Sin embargo, estas condiciones no implican riesgo de desborde de ríos ni activación de quebradas, debido a que se trata de lloviznas costeras de baja intensidad.

Lima seguirá con temperaturas altas

La presencia de mayor nubosidad no significará el fin del calor. De acuerdo con Senamhi, las temperaturas durante el día continuarán por encima de sus valores habituales para noviembre.

Como referencia, la estación ubicada en La Molina registró 32,6 °C, cuando el promedio normal para la zona es de 23,2 °C. En Campo de Marte, en Jesús María, se alcanzaron 31,8 °C, frente a un promedio de 21,3 °C.

Para los próximos días, las temperaturas máximas tenderían a descender progresivamente y podrían ubicarse entre 27 °C y 28 °C en algunos distritos. Sin embargo, la elevada humedad hará que la sensación térmica pueda ser entre uno y dos grados mayor, por lo que persistirá el bochorno.

Estas condiciones están relacionadas con la elevada humedad atmosférica y el calentamiento del mar, cuya temperatura se encuentra muy por encima de sus valores habituales, además de la presencia de vientos del sur en las capas bajas de la atmósfera.

Senamhi señaló además que el Niño Costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero, antes de iniciar un debilitamiento progresivo.