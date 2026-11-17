Keiko Fujimori presenta a China como el principal socio comercial de Perú La mandataria sostuvo una reunión bilateral con su homólogo Xi Jinping en la ciudad de Shenzhen. Al término del encuentro, destacó a China como el primer socio comercial del Perú y anunció que el Gobierno chino donará $22.5 millones para enfrentar el Fenómeno El Niño.

Keiko Fujimori reconoció a China como el principal socio comercial del Perú, tras la reunión bilateral que sostuvo con su homólogo Xi Jinping en Shenzhen. La presidenta se encuentra en esta ciudad para participar en la Reunión de Líderes Económicos de APEC.

“La inversión China es nuestro aliado principal en términos comerciales y por eso es que para mí era muy importante participar de la Cumbre APEC y tener esta reunión bilateral con el presidente Xi Jinping”, declaró a la prensa.

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En ese sentido, resaltó que no se trata de un simple foro sino que para el Perú representa la puerta de entrada al resto del mundo. Sobre todo porque el 60% del comercio peruano está dirigido a las economías que conforman la APEC.

China donará $ 22.5 millones al Perú para enfrentar el Fenómeno El Niño

Añadió que en la reunión bilateral también mencionó la preocupación nacional por el Fenómeno El Niño y anunció que China donará $15 millones de forma no reembolsable y $7.5 millones en maquinaria para acciones de mitigación.

También, agregó que el mandatario les extendió una invitación para una próxima visita de Estado.

A su vez, Fujimori sostuvo reuniones con inversionistas chinos. “Para nosotros es importante que vean al Perú como un posible destino. Nuestro país tiene una macroeconomía muy sólida, con una moneda estable, una de las inflaciones más bajas de Latinoamérica y donde se le da un trato igualitario a los inversionistas extranjeros como nacionales”, indicó.

Agregó que el próximo 18 de noviembre se reunirá con “inversionistas americanos” y adicionalmente sostendrá ocho reuniones bilaterales.

“Nuestro país va a invertir fuertemente en infraestructura. Por ejemplo, en los colegios. 500 colegios por año se van a construir. Además, de cara al Fenómeno El Niño vamos a también reparar mucha de la infraestructura”, anotó.

Xi Jinping resaltó importancia del Puerto de Chancay

Desde el Gobierno Chino también comunicaron el encuentro enfatizando en los lazos comerciales entre ambos países.

El presidente Xi señaló que “el protocolo que actualiza el acuerdo de libre comercio (TLC) entre China y Perú entró en vigor oficialmente hace aproximadamente dos semanas, y que el puerto de Chancay, construido con la participación de empresas chinas, ha dado un fuerte impulso a la cooperación económica y comercial entre Asia y América Latina”, se lee en su comunicado.

A su vez, el jefe de Estado llamó a aumentar el “intercambio entre los gobiernos, los órganos legislativos, los partidos políticos y las autoridades locales de ambos países para fortalecer la confianza política mutua” y a “aprovechar al máximo el protocolo que actualiza el TLC”.

El viaje de Fujimori y su ausencia el último día del papa León XIV en Perú

Debido a su viaje a Asia, Fujimori no estuvo presente el último día del papa León XIV en Perú.

La mandataria aseguró que intentaron modificar los horarios de su agenda para poder asistir, sin embargo, fue imposible.

Al respecto, el internacionalista Francisco Belaunde, consideró que resultaba “muy importante” asistir a la APEC y sostener la reunión con Xi Jinping.

“Como tenemos un alineamiento demasiado alto con Estados Unidos, creo que Fujimori percibió ello y notó que se debía balancear el escenario porque China es un socio muy importante. No era una situación ideal que no estuviera en la despedida del papa, pero era fundamental que tuviera esta reunión bilateral”, dijo en diálogo con Exitosa.

El analista político José Carlos Requena también observa que Fujimori busca mantener buenas relaciones con ambas potencias (EE.UU y China) y resaltó, en entrevista a El País, que esa es la línea tradicional de la diplomacia peruana.

Fujimori ha preferido mantener buenas relaciones con ambos lados”, anotó Requena y resaltó que ello contrasta con la postura del embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, quien suele rechazar todo lo vinculado a China.

Requena recordó que los expresidentes peruanos Pedro Pablo Kuczynski y Dina Boluarte también visitaron el país asiático y que lo mismo hará Donald Trump, quien sostendrá una reunión este jueves con Xi Jinping y Vladimir Putin.

Por ello, considera que “la disputa entre Washington y Pekín es más intensa en el discurso que en las relaciones diplomáticas”.

Agenda de Keiko Fujimori

El miércoles 18, al mediodía, Fujimori tiene previsto reunirse con el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah. Luego, a las 2.00 p. m., participará en un almuerzo con el presidente de Chile, José Antonio Kast.

A las 3.30 p. m. sostendrá un encuentro con empresarios de Comex Perú y de la US-APEC Business Coalition. Posteriormente, a las 5.00 p. m., se reunirá con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, y a las 6.30 p. m. con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La jornada concluirá con la cena de bienvenida de los líderes económicos de APEC, programada para las 7.00 p. m.

La presidenta participará desde las 9:30 a. m. en la fotografía oficial de los líderes económicos de APEC. Diez minutos después asistirá a la reunión de líderes económicos, en el Shenzhen International Communication Center.

El jueves 19, a las 12.10 p. m. sostendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul. Por la tarde, a las 2.00 p. m., se reunirá con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, y a las 2.30 p. m. con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

A las 3.00 p. m. tiene previsto un encuentro con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.

Finalmente, a las 5.25 p. m., partirá de Shenzhen rumbo a Tokio, Japón, donde tiene previsto arribar a las 10.20 p. m.

En Japón, el viernes 20, Fujimori comenzará su agenda a las 9.30 a. m. con una reunión con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike. Veinte minutos después se encontrará con el senador Muneo Suzuki.

A las 11.50 a. m. participará en la clausura del Seminario Empresarial Perú-Japón. Luego, a las 12.15 p. m., compartirá un almuerzo con representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Japón (JCCI) y empresarios japoneses.

Uno de los principales compromisos será la reunión cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, programada para las 2.00 p. m. A las 3.30 p. m. participará en la ceremonia de firma de instrumentos de cooperación relacionados con la gestión del riesgo de desastres, tecnologías de la información y comunicación, donación de vehículos para bomberos, cooperación agrícola y educativa, y minerales críticos.

La agenda continuará con reuniones con el presidente de Keidanren, Yoshinobu Tsutsui; el diputado Yasutoshi Nishimura; el representante de Nippon Foundation, Yohei Sasakawa; y la diputada Yuko Obuchi.

Finalmente, el sábado 21 retornará a Perú.