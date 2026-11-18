Sobrino de Jorge Nieto trabaja en el despacho de Óscar Reto con un sueldo de S/8.000 Anteriormente, Ernesto Nieto Vega postuló para ser diputado por Lima, pero no le alcanzaron los votos para obtener una curul. Según sus propias declaraciones, sus funciones se basan en "trabajo administrativo y comunicativo".

La información fue revelada por el programa "Esta Noche" de Panamericana Tv. Foto: Composición/LR

La información fue revelada por el programa "Esta Noche" de Panamericana Tv. Foto: Composición/LR

Ernesto Nieto Vega, sobrino del excandidato presidencial y líder del partido Del Bueno Gobierno, Jorge Nieto, trabaja en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, con un sueldo de S/ 8.310, según reveló el programa Esta Noche y corroboró este diario en la plataforma de Transparencia del Congreso.

De acuerdo con la información del portal, Nieto Vega, quien confirmó ser el sobrino de Jorge Nieto, fue contratado como técnico del despacho congresal bajo el régimen 728/OTROS.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En diálogo con la prensa, el funcionario indicó que sus funciones como técnico se centran en "trabajo administrativo en la parte comunicativa". "Básicamente, eso", respondió.

En abril de este año, el sobrino de Nieto intentó ocupar una curul en la Cámara de Diputados con el número nueve de la lista en representación del departamento de Lima. Sin embargo, no obtuvo los votos necesarios para alcanzar el puesto.

Ernesto Nieto: ¿Quién es el sobrino de Jorge Nieto?

De acuerdo con su hoja de vida declarada ante el JNE, Nieto Vega es licenciado en Administración de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.

Entre 2024 y 2025, trabajó en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) como administrador. Entre 2020 y el 2025, laboró independientemente como consultor en marketing digital.

Dentro del partido, se desempeñó en el área de la Secretaría de Comunicaciones.