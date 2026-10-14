Si tengo S/100, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad?

Invertir en factoring permite empezar con S/100 y acceder a oportunidades de inversión a corto plazo a través de Prestamype.

Invertir en factoring permite empezar con S/100 y acceder a oportunidades de inversión a corto plazo a través de Prestamype.

Invertir ya no requiere grandes montos. Hoy es posible empezar con solo S/ 100 y poner el dinero a trabajar. Prestamype, una de las fintech más reconocidas del país, ofrece la posibilidad de invertir en factoring, una alternativa a corto plazo con una rentabilidad de hasta 20% anual y un proceso 100% online.

Esta modalidad permite financiar facturas por cobrar de empresas reconocidas del país. Entre sus principales ventajas está que se puede iniciar con poco capital: desde US$25 o S/ 100. Además, la inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Los interesados pueden calcular cuánto ganarían con un simulador disponible AQUÍ.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas que realizan las empresas que venden a crédito. De esta manera, reciben el dinero de inmediato y evitan esperar 30, 60 o 90 días a que sus clientes les paguen. Ese adelanto proviene de personas que desean invertir y que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de un retorno.

Quien paga al inversionista es el cliente de la empresa que solicitó el factoring, que cancela la factura más los intereses correspondientes. Se trata de medianas y grandes empresas peruanas de sectores como minería, finanzas, educación, salud, retail, manufactura, construcción, automotriz, transporte, hotelería y comercio, entre otros.

Beneficios de invertir en factoring

Al invertir en factoring, el inversionista rentabiliza su dinero y, al mismo tiempo, contribuye al financiamiento de las pymes. Entre los beneficios destacan:

Poco capital de inversión: es posible comenzar con US$25 o S/ 100.

es posible comenzar con US$25 o S/ 100. Rentabilidad atractiva: en Prestamype se puede obtener hasta 20% anual.

en Prestamype se puede obtener hasta 20% anual. Plazos de pago: van desde los 15 hasta los 180 días.

van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación: permite invertir en empresas reconocidas de distintos sectores económicos, lo que ayuda a reducir el riesgo del portafolio.

permite invertir en empresas reconocidas de distintos sectores económicos, lo que ayuda a reducir el riesgo del portafolio. Riesgo: la inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Además, Prestamype ofrece de manera exclusiva las oportunidades protegidas, que garantizan el 100% del capital invertido más la ganancia correspondiente y se identifican en la plataforma con el distintivo del escudo verde.

la inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Además, Prestamype ofrece de manera exclusiva las oportunidades protegidas, que garantizan el 100% del capital invertido más la ganancia correspondiente y se identifican en la plataforma con el distintivo del escudo verde. Confianza: Prestamype es una empresa formal participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Quienes deseen hacer crecer sus S/ 100 con una buena rentabilidad pueden empezar AQUÍ.

¿Cuánto se gana con el factoring? Simula tu inversión online

Con el factoring, el inversionista financia facturas por cobrar emitidas a grandes empresas y, con ello, genera un adelanto de liquidez para las mypes. Cuando las facturas son pagadas, recupera su capital más una ganancia, desde S/ 100 y con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Prestamype también ofrece oportunidades protegidas, que garantizan el 100% del capital invertido más la ganancia correspondiente. Para conocer el retorno estimado, los usuarios pueden simular su inversión en menos de un minuto en la web oficial de Prestamype.

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