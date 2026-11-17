Renovación Popular denuncia constitucionalmente al JNE por impedir la reelección encubierta de Rafael López Aliaga La vocera de la bancada de Diputados de Renovación Popular, Roxana Rocha, argumentó que la resolución del JNE infringe la Constitución y aseguró que la denuncia contra los miembros del ente electoral es por los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

Renovación Popular se aferra a la reelección de López Aliaga a través de una denuncia contra los miembros del Pleno del JNE que votaron en contra de que asuma nuevamente como burgomaestre. Foto: Composición/LR

Renovación Popular se aferra a la reelección de López Aliaga a través de una denuncia contra los miembros del Pleno del JNE que votaron en contra de que asuma nuevamente como burgomaestre. Foto: Composición/LR

La bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso contra los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la resolución que impide que Rafael López Aliaga asuma nuevamente la alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030.

La vocera de la Cámara Baja del partido, Roxana Rocha, anunció esta medida durante un pronunciamiento el último 16 de noviembre. Según indicó, la denuncia atribuye a los responsables de la resolución los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad. "Han infringido la Constitución Política", dijo.

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En esa misma línea, la parlamentaria cuestionó los argumentos del organismo electoral y sostuvo que el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que, ante la vacancia o ausencia del alcalde, corresponde al primer regidor hábil asumir el cargo.

"Esta resolución (del JNE) es motivo de interpretación antojadiza, se ha atrevido a legislar, esas no son sus funciones", expresó.

Cabe precisar que la Resolución N.º 4557-2026-JNE, aprobada por mayoría, establece que los candidatos que ejercieron como alcaldes durante el período 2023-2026 y postularon como primeros regidores no podrán ser proclamados alcaldes ni recibir credenciales para el período 2027-2030. Esta restricción también alcanza a una eventual sucesión en caso de vacancia, al considerar que ello constituiría una forma de reelección encubierta prohibida por el artículo 194 de la Carta Magna.

Más acciones de Renovación Popular

En tanto, el abogado de Renovación Popular, Wilber Medina, aseguró que la agrupación también presentó un recurso de reconsideración contra la resolución del JNE con la finalidad de que revoque el punto que impide la reelección de López Aliaga.

"Se ha planteado un recurso de reconsideración para que sea el propio tribunal electoral quien reconsidere su decisión. Si no prospera la reconsideración, presentaremos una acción de amparo", dijo.