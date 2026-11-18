En Perú siempre ha existido un público que consume ópera. Pero no vamos a negar que en los últimos tiempos esta audiencia ha crecido y se ha renovado. Lo podemos ver mediante las temporadas oficiales y producciones propias. Este grupo se ha consolidado al punto de que solo basta con que los conciertos se anuncien, por ejemplo, en las redes sociales para que las entradas no demoren en agotarse. Esta es una realidad positiva porque demuestra con hechos que espectáculos culturales como este género no son de disfrute exclusivo de una élite, cuando lo cierto es que la tradición está marcada por el gusto popular.

En este contexto, resulta pertinente abordar el estreno en Perú de Iolanta, de Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Iolanta se estrenó en diciembre de 1892 y es la última ópera que compuso. En ella se cuenta la historia de Iolanta, una mujer ciega de nacimiento que vive recluida por decisión de su padre, el rey René, quien ha ordenado a sus súbditos lo siguiente: está prohibido que le hablen a Iolanta de su ceguera. Iolanta, además, está comprometida, aunque el prometido no sabe que es ciega. Pues bien, durante una tarde de cacería, dos hombres ingresan al refugio de Iolanta. Uno de esos hombres es el prometido, quien, al no ver algo que le llame la atención, se retira; mientras tanto, el otro se queda. Ve a Iolanta y se enamora de ella.

Video destacado ¡ESCÁNDALO EN MISA DEL PAPA! S/11 MILLONES PARA NADA Y PORKY NO SE DA POR VENCIDO | ARDE TROYA

Iolanta, dentro de la producción del músico ruso, es una historia feliz. Es una obra que se ha presentado en muchas partes del mundo desde su estreno en 1892, la cual se podrá apreciar, por primera vez en nuestro país, los próximos 19 y 21 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima. Sin duda, los amantes de la ópera locales ya se pasaron la voz. No es para menos.

Para tener una mejor aproximación a Iolanta, La República se comunicó con la directora rusa Elena Ananitcheva, directora del Instituto de Arte de la Escuela de Música de la Universidad San Martín de Porres, quien interpretará a Iolanta.

“La música clásica rusa es muy especial, no es como la música clásica europea. Tchaikovsky es el músico nacional ruso. Es una obra muy difícil de ejecutar. Es una obra positiva, feliz; no es trágica como Eugene Onegin. Lo que nos dice la obra es que después de la tragedia y la desgracia sí puede haber una luz al final del túnel, una salvación para las personas”, declara Elena Ananitcheva.

La reclusión de Iolanta por parte del rey René no obedece a un acto despótico. Sencillamente, la quiere proteger de los abusos del mundo debido a su ceguera. Pero esa burbuja se quiebra cuando Iolanta empieza a conocer la verdad y a hallar esa verdad a través del amor que le ofrece el hombre que se enamoró de ella a primera vista. Iolanta conoce, de este modo, el mundo tal cual es y lo hace acompañada de un hombre al que ama igualmente. “Que sea una ópera feliz, eso no quiere decir que sea una obra fácil. Para mí es una de las obras más difíciles de Tchaikovsky, incluso mucho más que Onegin. Para mí es un reto dirigirla e interpretar a Iolanta. Creo que el público peruano va a disfrutar con esta obra. Tchaikovsky nos trae un mensaje positivo en estos tiempos en los que necesitamos escuchar y ver buenas noticias”.

Después de este estreno, esperemos que vengan más puestas en escena de Iolanta en nuestro país.