Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 se lanza este 22 de noviembre en el Estadio Nacional: ingreso será gratis con código QR El evento comenzará a las 4.00 p. m. y contará con una representación teatral sobre la evolución de la festividad, además de danzas autóctonas y mestizas. Conoce los detalles de la jornada y cómo conseguir las entradas.

Festividad de la Virgen de la Candelaria | Foto: Liubomir Fernández / La República

Festividad de la Virgen de la Candelaria | Foto: Liubomir Fernández / La República Foto: Liubomir Fernández / La República

El lanzamiento de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 en Lima será este domingo 22 de noviembre. El escenario elegido es el Estadio Nacional, que cuenta con una capacidad para más de 40.000 personas.

Alexander Quispe Huaracha, presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, señaló que los espectadores podrán disfrutar de la evolución de la festividad hasta la actualidad sin costo alguno.

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"Gracias al IPD, el escenario se nos está proporcionando de manera gratuita. Esperamos que sea un espectáculo sin precedentes. Queremos que por lo menos 400 mil turistas disfruten de nuestra fiesta. Queremos que cada vez crezca más", aseguró.

Ingreso al Estadio Nacional será gratis con código QR

Quispe Huaracha informó que para acceder al Estadio Nacional solo se necesitará presentar el documento nacional de identidad y un código QR, el cual podrá ser obtenido a través de la página web de Joinnus en las próximas horas.

La medida busca controlar el acceso y garantizar el desarrollo ordenado de la actividad que se desarrollará entre las 4.00 p. m. y las 7.00 p. m. El evento incluirá una representación teatral sobre la evolución histórica de la festividad y presentará danzas autóctonas, de trajes de luces y mestizas.

Todos los conjuntos participantes de la festividad, junto a sus filiales en Lima, enviarán sus bloques para la presentación.

La Candelaria 2027 continuará en Puno

Finalmente, el representante artístico indicó que los días 30 y 31 de enero se realizará el concurso de danzas autóctonas en el estadio de la UNA-Puno, mientras que el 7 de febrero será el concurso de trajes de luces. Además, los días 8 y 9 del mismo mes se realizará la gran parada de veneración. "Posteriormente ya vienen los tradicionales cacharpari", puntualizó.