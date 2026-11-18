Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 18 de noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta
Consulta el precio del dólar este miércoles 18 de noviembre en Perú, y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.
El precio del dólar se sitúa el miércoles 18 de noviembre del 2026 en S/3,390 para la compra y S/3,425 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores ofrecidos por organizaciones oficiales, así como cómo se cotiza la moneda de los Estados Unidos en bancos y casas de cambio.
Precio del dólar hoy en Perú, martes 17 noviembre
Cierre del tipo de cambio, según BCRP HOY, 17 de noviembre
De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el billete verde cerró su cotización en S/3,415 este 17 de noviembre. La cifra es menor en comparación al del día anterior, cuando se ubicó en S/3,416.
¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio representa el valor de una moneda frente a otra. En el Perú, esta referencia permite conocer cuántos soles se necesitan para comprar un dólar estadounidense o cuántos soles se reciben al venderlo.
¿Cuál es la función del BCRP frente al dólar?
El Banco Central de Reserva del Perú puede intervenir en el mercado cambiario para reducir fluctuaciones bruscas del dólar. Estas operaciones buscan moderar episodios de volatilidad, sin establecer un precio fijo para la moneda estadounidense.
¿Por qué existen diferentes precios del dólar?
El precio del dólar puede presentar diferencias entre bancos, casas de cambio y el mercado paralelo. Cada entidad establece sus márgenes de compra y venta, por lo que se recomienda comparar las cotizaciones disponibles antes de cambiar soles o dólares.
¿Cómo identificar dólares falsos?
Revisa si tus billetes son verdaderos o fraudulentos en el siguiente clip.
¿Por qué es importante el tipo de cambio?
Somos un país muy dependiente de tipo de cambio. Gran parte de nuestra economía está asociada a bienes importados que se compran en dólares, enfatizó, Jorge Luis Ojeda. Por ejemplo el país compra el trigo a costo de moneda extranjera y de eso depende el alimento en la industria ganadera, además de la elaboración del pan y derivados. Eso, al mismo tiempo, influye en la canasta básica familiar. Similar panorama se da con el combustible, que también se compra del mercado internacional.
Precio del dólar en las principales casas de cambio en Perú
Revisa el precio de la compra y venta del billete verde en las principales casas de cambio, según la página cuantoestaeldolar.pe
¿Por qué se le dice 'coco' a los dólares?
El término "coco" se utiliza en nuestro país para referirse al dólar estadounidense. Por ejemplo, en el Banco de Crédito del Perú (BCP), existe un producto llamado "Cocos y Lucas" para cambiar dólares y soles. Este nombre se debe a que en el billete de un dólar aparece George Whashington, cuyo nombre en español es Jorge y, a estas personas se les llama "coco".
¿Por qué el precio del dólar sube o baja?
Dado que el dólar está bajando, es bueno saber por qué esto sucede. El precio del dólar aumenta o disminuye cuando es afectado por la oferta y la demanda. Si existe mayor oferta que demanda, el precio baja. Pero si la demanda supera a la oferta, el precio se incrementa.
¿Para qué se utiliza el tipo de cambio de la Sunat?
El tipo de cambio publicado por la Sunat se utiliza como referencia en determinadas operaciones tributarias y contables que involucran moneda extranjera. Este valor puede ser diferente de las cotizaciones ofrecidas por bancos, casas de cambio o cambistas.
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 17 de noviembre?
• Compra: S/3,408
• Venta: S/3,419
¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio es el precio que tiene el dólar en cualquier país, el cual se divide en compra y venta, según indicó el experto en Finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, en diálogo previo con La República.
¿Qué es el dólar ‘Ocoña’?
El dólar Ocoña también conocido como tipo de cambio informal, hace referencia al “dólar de la calle” que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio.
Su nombre se da en alusión al jirón Ocoña, ubicado en el Centro de Lima, en el cual en los años ochenta se instalaron las primeras casas de cambio.
Apertura del tipo de cambio vía Bloomberg
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4156 de acuerdo a datos preliminares del portal de Bloomberg.
Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 18 de noviembre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558