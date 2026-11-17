El Congreso deberá ajustar sus gastos para el próximo año en medio de la implementación del sistema bicameral. Congreso de la República del Perú

La Cámara de Diputados aprobó este martes, con 105 votos a favor, el proyecto de presupuesto institucional del Congreso de la República para el año fiscal 2027. que asciende a S/1.405,4 millones. La propuesta mantiene el recorte de casi S/450 millones acordado por las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, en medio de la adecuación administrativa y presupuestal que implica el retorno al sistema bicameral. El ajuste representa una disminución aproximada del 24% respecto del monto inicial.

El acuerdo fue aprobado inicialmente por unanimidad en la Comisión Directiva del Congreso, instancia que reúne a las mesas directivas de ambas cámaras. El 13 de noviembre, el presidente del Congreso y del Senado, Miguel Ángel Torres, anunció que se había logrado mantener el ahorro planteado para el próximo ejercicio fiscal.

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Congreso reduce en S/444,7 millones su presupuesto para 2027

El presidente del Senado y del Congreso, Miguel Ángel Torres, destacó el consenso alcanzado con el titular de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero, para mantener el ahorro presupuestal, pese a los cambios administrativos que implica el funcionamiento de dos cámaras legislativas. Según el comunicado conjunto difundido por el Parlamento, la decisión responde al compromiso de ambas instancias con el uso responsable de los recursos públicos y la optimización del gasto.

Torres también informó que, durante la gestión de la actual Mesa Directiva, el Congreso devolvió más de S/300 millones al Tesoro Público. El titular del Legislativo sostuvo que los recursos ahorrados podrían destinarse a atender otras prioridades nacionales, como la prevención y atención de los efectos del fenómeno El Niño y el fortalecimiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Presupuesto institucional todavía debe completar su ratificación

La aprobación de la Cámara de Diputados forma parte del procedimiento establecido en el Reglamento del Congreso. De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento del Congreso y el artículo 32 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión Directiva presenta la propuesta presupuestal, que debe ser aprobada por las instancias parlamentarias correspondientes y ratificada por el Senado.

Por tanto, la votación de este martes constituye un avance en la aprobación del presupuesto institucional del Poder Legislativo para 2027, pero no debe confundirse con la aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para ese mismo año, que comprende los recursos del Gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.