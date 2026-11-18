Burneo sobre denuncia constitucional de Renovación Popular: “Confío en que el Congreso va a actuar objetivamente” Pese a que evitó adelantar opinión sobre la denuncia en su contra, el presidente del JNE indicó que desde la institución que dirige respetan todas las acciones del Legislativo.

Burneo se pronunció sobre la denuncia constitucional en su contra. Foto: Composición/LR | Composición/LR

Burneo se pronunció sobre la denuncia constitucional en su contra. Foto: Composición/LR | Composición/LR

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció sobre la denuncia constitucional de Renovación Popular en su contra tras rechazar la reelección encubierta de Rafael López Aliaga.

Durante una rueda de preguntas en el Congreso, pese a que evitó adelantar opinión sobre la denuncia, Burneo aseguró que confía en el Parlamento y que actuará objetivamente.

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"No puedo pronunciarme más que indicar que desde el Jurado nosotros respetamos las iniciativas que puedan tener, las denuncias. Espero que el Congreso actúe objetivamente, ponderando todas las acciones", declaró.

En esa línea, el titular del ente electoral afirmó que las decisiones que se tomaron sobre la sucesión de la alcaldía fueron en conjunto con los miembros del Pleno del JNE.

"Es la decisión de un colegiado que actúa con debida motivación, conforme a lo que indica la Constitución y el ordenamiento jurídico", señaló.

Burneo defiende demora sobre decisión de reelección encubierta

Al ser consultado por la demora del JNE para aclarar el tema de la reelección encubierta de alcaldes, Burneo mencionó que, desde la entidad que dirige, han venido actuando con consecuencia.

"Hemos indicado que las decisiones se han tomado en el momento de calificación debido a la situación jurídica de unas personas que fungiendo de alcalde postulaban como primeros regidores y es en esa etapa donde hemos tomado las decisiones como Pleno", dijo.

En tanto, Burneo recordó que en las elecciones municipales los partidos postularon a sus candidatos a través de listas y no de manera individual.

Ante la pregunta de por qué dejaron participar a López Aliaga en el debate de alcaldes de Lima, Burneo resaltó que ese fue un acuerdo que se tomó entre los partidos políticos que participaban de los comicios y la Dirección del JNE.