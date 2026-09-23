Moody’s mantiene la calificación de Perú, pero advierte riesgos por gasto público, instituciones y ejecución de inversiones

El organismo calificador considera que los colchones fiscales de Perú reducen la posibilidad de una contracción prolongada.

El organismo calificador considera que los colchones fiscales de Perú reducen la posibilidad de una contracción prolongada. Composición LR/IA

Perú conserva su calificación soberana Baa1 con perspectiva estable, según la última evaluación de Moody’s Ratings. La agencia considera que el país mantiene fortalezas fiscales suficientes para enfrentar episodios adversos y proyecta un crecimiento del PBI de entre 3% y 3,5% durante 2026 y 2027. Sin embargo, el escenario favorable está condicionado a que la mayor estabilidad política se traduzca efectivamente en inversión, reformas y avances en los proyectos.

La entidad evaluadora considera que el entorno político posterior a las elecciones de junio podría reducir el riesgo de nuevas interrupciones en la gestión gubernamental y favorecer una formulación de políticas más predecible. Esto, a su vez, tendría efectos sobre la confianza empresarial y la inversión privada. No obstante, Moody’s precisa que todavía no observa una mejora estructural en la calidad institucional del país.

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Uno de los principales puntos de atención está precisamente en la capacidad del Estado para convertir los proyectos anunciados en inversiones efectivamente ejecutadas. La agencia identifica una cartera importante de iniciativas mineras y de infraestructura que podría ampliar la capacidad productiva, generar mayores exportaciones y elevar los ingresos públicos.

Inversión minera e infraestructura sostendrían el crecimiento

Moody’s proyecta que la inversión será uno de los principales motores de la economía peruana durante los próximos años. En particular, los proyectos vinculados con minería, infraestructura, energía y transporte podrían generar efectos sobre la construcción y el potencial productivo.

El organismo de calificación, sin embargo, mantiene su previsión por debajo de las expectativas de las autoridades debido a los riesgos para concretar estas iniciativas. Entre ellos menciona los retrasos en la obtención de permisos, la oposición social, la minería ilegal y las debilidades en la implementación de políticas.

Para 2028-2031, Moody’s estima un crecimiento promedio cercano al 3,5%. Pero advierte que alcanzar ese ritmo dependerá de que la cartera anunciada pase de la etapa de planificación a la construcción y, posteriormente, se traduzca en una mayor capacidad productiva.

El punto resulta relevante porque el organismo evaluador no considera que el crecimiento por sí mismo sea suficiente para mejorar la fortaleza económica del país. Para ello también será necesario observar avances sostenidos en productividad, instituciones y gestión estatal.

El Niño será un riesgo, aunque no cambiaría el panorama de mediano plazo

El fenómeno de El Niño constituye otro factor que podría afectar el desempeño económico durante 2026 y 2027. Moody’s contempla impactos temporales sobre la agricultura, pesca, transporte y otras infraestructuras.

La magnitud del efecto dependerá, según la calificadora, de los daños que se produzcan en la infraestructura, la velocidad de la reconstrucción y la capacidad de preservar la actividad productiva.

Pese a este riesgo, Moody’s considera que los colchones fiscales de Perú reducen la posibilidad de una contracción prolongada y no espera que El Niño tenga un impacto significativo sobre el potencial de crecimiento a mediano plazo.

Esto se explica, en parte, por la posición fiscal del país. La deuda pública peruana se mantiene entre las más bajas dentro del grupo de soberanos con calificación Baa y la agencia estima que permanecerá alrededor del 30% del PBI hacia los próximos años.

El bajo endeudamiento le da a Perú margen para absorber shocks sin comprometer su nota; esa es la fortaleza que Moody's aún ve intacta.

La presión sobre el gasto público es uno de los principales riesgos

El nivel relativamente bajo de deuda constituye una fortaleza, pero Moody’s advierte que la situación podría cambiar si continúan aumentando los compromisos permanentes de gasto.

Asimismo, señala que medidas aprobadas por el Congreso en los últimos años, relacionadas con mayores remuneraciones y prestaciones del sector público, podrían reducir los recursos disponibles para inversión y para responder ante nuevos shocks si no existen ingresos que compensen esos mayores desembolsos.

Por ello, la trayectoria fiscal dependerá de cuánto logre contenerse el crecimiento de las obligaciones permanentes y de la capacidad para elevar la recaudación tributaria.

Moody’s también advierte sobre el riesgo de utilizar ingresos temporales vinculados con los precios de los commodities para financiar gastos permanentes. En su evaluación, esta práctica podría debilitar la trayectoria fiscal en el mediano plazo.

¿Qué tendría que pasar para que Perú mejore su calificación?

La agencia establece también las condiciones que podrían generar una presión al alza sobre la nota soberana. Entre ellas se encuentran una mayor estabilidad política acompañada de mejoras en el control de la corrupción, el sistema judicial y la eficiencia del sector público.

También sería relevante demostrar que instituciones más sólidas permiten incrementar la inversión privada, elevar el potencial de crecimiento y mejorar la recaudación tributaria.

En ese sentido, la estabilidad política es presentada por Moody’s como una oportunidad, pero no como un resultado suficiente. La entidad evaluadora sostiene que una mejora duradera en la eficacia de las políticas requerirá tiempo y evidencia concreta de reformas.

El escenario también tiene un riesgo contrario. Un nuevo deterioro de la estabilidad política que afecte la inversión, el crecimiento o la gestión fiscal podría ejercer presión negativa sobre la calificación. Lo mismo ocurriría si las presiones estructurales sobre el gasto terminan deteriorando de manera sostenida las cuentas fiscales y los indicadores de deuda.

Así, aunque Perú mantiene su Baa1 y cuenta con una posición fiscal que le permite absorber determinados shocks, Moody’s plantea que el siguiente desafío no está únicamente en preservar esas fortalezas, sino en demostrar que pueden convertirse en mayor inversión, productividad y una gestión estatal más eficiente.