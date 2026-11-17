Plus Ultra suspenderá sus vuelos desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez a partir de este martes 17 de noviembre. La aerolínea española dejará de operar la ruta Lima-Madrid, en una decisión que también alcanza a sus conexiones entre Madrid y Buenos Aires y que se suma a la interrupción previa de sus operaciones en Colombia.

El anuncio fue difundido por Lima Airport Partners (LAP), operador del terminal aéreo, que recomendó a los pasajeros con viajes programados comunicarse directamente con la compañía para conocer qué ocurrirá con sus reservas. La suspensión se mantendrá hasta nuevo aviso y, por el momento, no existe una fecha confirmada para el retorno de estas conexiones.

Video destacado LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

¿Por qué Plus Ultra suspende sus vuelos desde el aeropuerto Jorge Chávez?

La decisión forma parte de un proceso de reestructuración financiera y operativa con el que la compañía busca recuperar estabilidad económica. Entre los factores que han complicado sus operaciones figura el incremento de los costos del transporte aéreo, especialmente el combustible, uno de los principales gastos de las aerolíneas.

Este escenario ha llevado a Plus Ultra a revisar las rutas que mantiene en América Latina y reducir su presencia en determinados mercados. Además de la conexión entre Lima y Madrid, la suspensión comprende sus vuelos entre Madrid y Buenos Aires, mientras que sus operaciones en Colombia ya habían sido interrumpidas anteriormente.

La salida de estas rutas reduce las alternativas que ofrecía la compañía para viajar entre Sudamérica y Europa, particularmente para quienes buscaban tarifas más económicas. Sin embargo, la medida no supone la cancelación de todos los vuelos entre Perú y España o entre Argentina y España, ya que otras aerolíneas mantienen conexiones con esos destinos.

¿Qué pasará con los pasajeros que compraron pasajes en Plus Ultra?

Los usuarios que tenían vuelos programados en las rutas suspendidas recibirán una notificación por correo electrónico para conocer cómo proceder con sus reservas. La compañía informó que atenderá las solicitudes conforme a la normativa aplicable y dará prioridad a los viajes cuyas fechas de salida estén más próximas.

Por ello, quienes tengan boletos comprados deberán revisar sus correos y comunicarse con la aerolínea para consultar las alternativas disponibles, especialmente si tenían previsto viajar durante los próximos días. La suspensión no tiene una fecha de finalización anunciada, por lo que los pasajeros deberán confirmar directamente si corresponde una devolución o alguna otra solución para su caso.

¿Cómo reclamar a Plus Ultra por los vuelos suspendidos?

Lima Airport Partners recomendó a los pasajeros contactar directamente con la compañía para resolver las consultas relacionadas con sus reservas. Plus Ultra habilitó el correo electrónico atencioncliente@plusultra.com y su página web oficial, www.plusultra.com, como canales de atención.

La aerolínea manifestó sus disculpas por los inconvenientes ocasionados y señaló que trabaja para atender las solicitudes con la mayor agilidad posible. No obstante, todavía no ha comunicado cuándo retomará sus conexiones con Lima y Buenos Aires, por lo que los viajeros afectados deberán esperar la respuesta de la empresa para conocer las condiciones específicas de cada caso.