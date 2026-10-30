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Economía

Fenómeno El Niño podría reducir el crecimiento económico del Perú a 2% en 2027 por lluvias y paralización de vías

El escenario más adverso del Observatorio Económico de la Universidad de Lima contempla un FEN extraordinario hasta fines de 2027. El impacto se concentraría en el encarecimiento de los alimentos, las interrupciones logísticas y la postergación de inversiones.

El informe advierte que las interrupciones de las carreteras pueden afectar el traslado de alimentos y mercancías, elevar los costos de distribución y golpear la actividad comercial de las regiones más expuestas.
El informe advierte que las interrupciones de las carreteras pueden afectar el traslado de alimentos y mercancías, elevar los costos de distribución y golpear la actividad comercial de las regiones más expuestas.Composición LR/IA
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El crecimiento de la economía peruana podría desacelerarse hasta el 2% en 2027 si el fenómeno de El Niño se prolonga hasta el tercer o cuarto trimestre del próximo año. Esta es la proyección del escenario más adverso del informe '100 días: perspectivas y retos económicos', elaborado por el Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima, que advierte sobre los efectos de las lluvias intensas, las interrupciones de las vías de comunicación y un menor dinamismo de la actividad productiva.

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El documento plantea dos escenarios para el próximo año. En el primero, con un Niño extraordinario hasta el segundo trimestre de 2027 y una ejecución del 50% de las medidas fiscales vinculadas a mantenimiento e infraestructura, el PBI crecería 3%. En el segundo, que contempla la prolongación del fenómeno hasta el tercer o cuarto trimestre, un menor crecimiento mundial y una ejecución de apenas 30% de dichas medidas, la expansión económica se limitaría al 2%.

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Julio del Castillo, economista y docente de la Facultad de Economía, explicó a La República que los principales canales de transmisión del fenómeno serán el incremento de los precios y la interrupción de las rutas de transporte. Ambos efectos impactarían tanto el abastecimiento de los mercados como el desenvolvimiento de las actividades económicas.

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El norte del país concentraría el mayor impacto económico

Las regiones del norte serían las más perjudicadas por el volumen de precipitaciones, las inundaciones y los desbordes. Según Del Castillo, estos eventos pueden ocasionar el cierre de establecimientos comerciales y la paralización de las vías de comunicación, lo que dificultaría el traslado de productos hacia los centros de comercialización y otras zonas del país.

El informe también identifica riesgos diferenciados según la región. En Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, las principales amenazas son las lluvias intensas y las inundaciones, con consecuencias para la agricultura de exportación, la pesca y el transporte. En Lima, Callao, Áncash e Ica, los huaicos podrían interrumpir las cadenas logísticas y generar problemas de abastecimiento e inflación de alimentos.

A ello se suma el impacto sobre los precios. Del Castillo advirtió que el encarecimiento de los productos ya comenzó a observarse y que esta presión podría acentuarse durante el primer trimestre de 2027. La interrupción de las rutas de transporte dificultaría la distribución de alimentos y otros bienes, mientras que las pérdidas en las actividades productivas reducirían el dinamismo de las economías regionales.

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Inversión privada crecería 6,5% en 2027 ante postergación de proyectos

El impacto del fenómeno también alcanzaría las decisiones empresariales. Aunque las expectativas económicas todavía se mantienen en terreno optimista, el economista señaló que las condiciones de incertidumbre pueden llevar a las empresas a postergar sus inversiones hasta que concluya la emergencia climática.

Del Castillo estimó que la inversión privada cerraría 2026 con un crecimiento superior al 14%, mientras que para 2027 avanzaría alrededor del 6,5%. Si bien continuaría expandiéndose, lo haría a un ritmo considerablemente menor.

El informe de la Universidad de Lima muestra que las expectativas empresariales todavía se encuentran en terreno optimista. En septiembre, las expectativas sobre la economía a tres meses alcanzaron los 57 puntos y las de 12 meses llegaron a 68 puntos, por encima del umbral de 50 que separa el optimismo del pesimismo.

Para Del Castillo, la postergación de proyectos podría dar paso a una recuperación de las decisiones de inversión en 2028, siempre que durante el próximo año se logre contener la crisis y reducir sus efectos sobre la actividad económica.

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Obras paralizadas dejan a las regiones menos preparadas ante El Niño

La ejecución de infraestructura también será determinante para reducir las pérdidas económicas. El economista advirtió que las obras que no lleguen a concluirse dejarán a distintas localidades sin la preparación necesaria para enfrentar las lluvias, inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno climático.

Por ello, consideró necesario avanzar con la identificación y el destrabe de los proyectos paralizados, además de establecer mecanismos de coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades para reactivar las intervenciones pendientes.

El informe también plantea acelerar la cartera de inversiones para el periodo 2026-2029, que incluye proyectos de infraestructura vial, saneamiento, hospitales y transporte. Entre las iniciativas figuran Chinecas, con una inversión estimada de US$5.046 millones, y 17 proyectos de conservación de la Red Vial Nacional, por US$3.130 millones.

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